Samsung Galaxy S10 Plus | Review y análisis completo al nuevo móvil de gama alta [VIDEO]

El Samsung Galaxy S10+ es el móvil de gama alta que busca marcar tendencia en el mercado. En esta oportunidad, evaluaremos el equipo según su rendimiento y diseño. Si estás interesado en sus detalles técnicos, te invitamos a ver el “ unboxing” del Galaxy S10+. El enlace lo puedes hallar en la descripción del video.



El agujero en la pantalla Infinity-O no es una molestia al utilizar el dispositivo. El display del móvil se adapta al agujero frontal sin problemas, por lo que a veces ni notarás su presencia. Además, este fastidio pasa por alto al sacar provecho del sistema doble cámara para las selfies.



El diseño de la pantalla resulta agradable gracias a la reducción de los borde del panel. En cuanto a su potencia, no tendrás problemas para operarlo bajo intensa luz solar y, en condiciones óptimas, notarás el excelente equilibrio de colores, nitidez y constaste.



Otro punto a favor lo hallamos en el lector de huellas dactilares ultrasónico. Este se ubica debajo del panel y es capaz de reconocer la huella digital en menor tiempo que los sensores anteriores. Cabe precisar que esta es el único sistema confiable de accesibilidad, pues el desbloqueo facial puede ser vulnerado fácilmente.



La calidad del audio estéreo es digno de mención. El usuario podrá sentir la nitidez del sonido incluso con el volumen alto. Si a esto le sumamos el despliegue de la pantalla, la experiencia inmersiva está asegurada.



La capa de personalización One UI basado en Android Pie ocasiona el problema de las aplicaciones duplicadas, forzando al usuario a eliminarlas o deshabilitarlas para que no consuman energía innecesariamente.



El asistente virtual Bixby no es de gran utilidad si es que no cuentas con el ecosistema SmartThings de Samsung. Si lo comparamos con la competencia, el Bixby está por debajo del Google Assistant en cuestión de rendimiento. Lo bueno es que puedes modificar el botón de Bixby para activar cualquier otra aplicación.



La autonomía del Samsung Galaxy S10+ es reducida según el uso del dispositivo. A uso ligero, el móvil aguanta 4 ó 5 horas, pero si te dispones a usar la cámara o navegar en Internet, la autonomía baja entre 3 y 4 horas. La salvedad es que la carga rápida hace que no pierdas tiempo para volver a utilizar el móvil.



La aplicación de la cámara no se diferencia de la versión para el S9 o el Note 9, por lo que resulta más de lo mismo. No obstante, el tercer sensor del Super Gran Angular sí que marca la diferencia respecto a las generaciones anteriores.