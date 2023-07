Pongamos los puntos sobre las íes. El Galaxy Unpacked 2023 presentó la serie Galaxy Watch 6 de Samsung. Ahora sí sabemos todas las especificaciones técnicas del nuevo dispositivo, por lo que merece comparar su versión más exclusiva con el recordado Watch 5 Pro. ¿Será que el Classic está a la altura de reemplazar el Pro?

Arranquemos con el precio. El Samsung Galaxy Watch 5 Pro salió al mercado a 450 dólares y solo viene en la presentación de 45mm. Por su parte, el Watch 6 Classic de 43 mm (el más barato) se venderá a 400 dólares y la versión de 47 mm costará al menos 430 dólares. Así las cosas, puedes pagar menos por tener lo más actual del catálogo de Samsung, pero dependerá del estilo del usuario.

La caja de titanio y la cubierta de la pantalla de cristal de zafiro del Watch 5 Pro brindan una sensación de lujo a un menor peso en la muñeco. Por otro lado, la caja de acero inoxidable del Watch 6 Classic hace que el peso sea mayor y proporciona la sensación de un reloj tradicional. Imaginamos que de allí viene lo “Classic” de la marca.

Imágenes del Watch 6 Classic

Otro detalle a considerar es el bisel giratorio de la línea Classic que no encontrarás en el Galaxy Watch 5 Pro, pero este aún compite en el mercado por su estilo único, sus materiales y su batería más grande. A esto hay que sumar las pantallas de reloj con temas de deportes al aire libre y funciones de seguimiento de actividades.

Debajo del capó hay cosas interesante sobre ambos relojes. El Galaxy Watch 6 Classic viene con Exynos W930, una versión distinta al W920 dentro del Galaxy Watch 5 Pro. El detalle interesante es que este último se defiende al tener 2GB de RAM en vez de 1.5GB del Classic que, en teoría, debería ser más rápido y potente que su antecesor.

Respecto al software, el Watch 6 Classic estrenará el One UI 5 Watch mientras el Galaxy Watch 5 Pro se queda con el Wear OS 4, aunque el sistema se actualizará a la versión más actual en un futuro no tan lejano. Los equipos se llevarán un año de diferencia en cuestión de soporte (Classic hasta 2027 y Pro hasta 2026), así que no hay mucho de qué comparar.

Imágenes del Watch 5 Pro

Si piensas comprar el Galaxy Watch 6 Classic para el registro de tus actividades físicas, te aconsejamos apostar por el Galaxy Watch 5 Pro porque ofrece funciones adicionales para los entusiastas del aire libre, como el mapeo GPS para ciclismo y senderismo. Además, recuerda que el Watch 5 Pro es más ligero y, por lo tanto, más cómodo para el usuario.

La batería del Watch 5 Pro tiene una capacidad de 590 mAh y dura aproximadamente dos días completos de uso continuo sin necesidad de recargar. Por su parte, la versión de 43 mm del Watch 6 Classic tiene una batería de 300 mAh y el modelo de 47 mm tiene una capacidad de 425 mAh, y ambos prometen un máximo de 40 horas con la pantalla siempre encendida. Así las cosas, es probable que necesites cargar el Watch 6 Classic aproximadamente una vez al día y medio.

¿No sabes cuál comprar? Debes tener en cuenta que los Galaxy Watch 6 Classic y Watch 5 Pro apuestan a dos nichos diferentes. El Watch 5 Pro es más un rastreador de actividad física y el Galaxy Watch 6 Classic es más “clásico” para quienes gustan de un dispositivo tradicional.

