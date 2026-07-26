Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9: Tu compañero de salud en la muñeca

Samsung Electronics anunció hoy los nuevos modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 1, dando paso a una nueva era de salud sin esfuerzo, donde los usuarios pueden obtener información valiosa y detallada sobre su salud simplemente usando estos dispositivos. Para ofrecer una funcionalidad continua, Samsung presenta potentes innovaciones que maximizan la comodidad a la vez que mejoran el rendimiento con la batería de mayor capacidad y la pantalla más brillante hasta la fecha de Galaxy Watch, además de la plataforma Snapdragon Wear® Elite 2.

Actuando como la puerta de entrada definitiva a la inteligencia sanitaria impulsada por IA, esta innovadora línea premium transforma datos biométricos complejos en orientación personalizada y práctica en todo el espectro de la salud del usuario.

"Samsung está comprometida a ayudar a las personas a vivir mejor". Buscamos que el cambio de la medicina reactiva a la preventiva sea una experiencia tan fácil como inevitable. “Al integrar los dispositivos cotidianos con nuestra presencia global, estamos creando una experiencia de salud profundamente conectada”, dijo TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. "Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 representan un gran avance en la visión de Samsung sobre la salud. Al monitorear continuamente los datos de salud desde la muñeca, estos nuevos relojes actúan como un atento compañero de salud, convirtiendo los signos vitales diarios en información proactiva y práctica, y proporcionando alertas oportunas".

Galaxy Watch Ultra2: Impulsando ambiciones y permitiendo un rendimiento óptimo gracias a un hardware sin igual y un seguimiento deportivo especializado

Galaxy Watch Ultra2 representa lo mejor de Samsung en cuanto a potencia y tecnología avanzada en un Galaxy Watch. Está diseñado para aventuras extremas al aire libre y para quienes buscan un alto rendimiento, exigiendo un desempeño duradero, fiabilidad, resistencia, precisión en el seguimiento y monitoreo continuo de la salud en condiciones extremas.

Los modos de seguimiento específicos de Galaxy Watch Ultra2 para deportes al aire libre ayudan a los usuarios a superar sus límites de forma segura y a alcanzar su máximo rendimiento. La función Trail Run[1] registra detalles de elevación, progreso en ascensos e impacto del terreno, para que los usuarios puedan controlar mejor su ritmo y reducir el riesgo de lesiones. También ofrece orientación de hidratación en tiempo real a través de Nutrition Alert (Alerta de Nutrición)[2], una nueva función que se suma a la ya existente Sweat Loss (Pérdida de Sudor). Al estimar la pérdida de sudor en relación con el peso corporal, brinda orientación sobre cuándo y cuánto hidratarse, ayudando a los usuarios a alcanzar sus objetivos como corredor.

[1] Trail Run está disponible en teléfonos Android (Android 13 o superior) y requiere la aplicación Samsung Health (v7.0 o superior). Es necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung. Servicio disponible únicamente con Galaxy Watch Ultra2.

[2] Para activar Nutrition Alert, el usuario debe ir a la configuración de ejercicio y habilitar la función Nutrición. Hay que tener en cuenta que Nutrition Alert solo está disponible para determinadas actividades específicas.

Galaxy Watch Ultra2 también es compatible con el buceo profesional. Con clasificación IP69K, resistencia 10 ATM y certificación EN13319[1], no solo es resistente al polvo y al agua, sino que además está listo para bucear. En el momento en que el usuario entra en el agua, puede registrar automáticamente datos de buceo en tiempo real, como profundidad, tiempo y temperatura del agua, directamente desde su muñeca[2]. Además, los usuarios pueden acceder a funciones avanzadas de buceo, como el seguimiento de la velocidad de ascenso/descenso y los límites de seguridad para las inmersiones, mediante la aplicación Diving (Buceo) exclusiva de Ultra2, que se espera esté disponible a finales de este año. Desarrollado con Mares[3], la marca líder mundial en equipos de buceo, estas funciones mejoran significativamente las capacidades de buceo del reloj.

[1] Galaxy Watch Ultra2 tiene una resistencia al agua de 100 metros según la norma ISO22810. La prueba se realizó en agua con un 5% de agua salada y 4 ppm de agua clorada. Galaxy Watch Ultra2 también es resistente al agua con clasificación IPX8 según condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en agua dulce de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos, y clasificación IPX9K según condiciones de prueba de laboratorio para resistencia al agua contra chorros de agua a alta presión. Galaxy Watch Ultra2 ha obtenido la certificación EN13319, un estándar aplicable a instrumentos que miden la profundidad del agua mediante la presión ambiental, utilizados por buceadores, así como el tiempo de inmersión en determinadas condiciones. La resistencia al agua no es una condición permanente y puede disminuir con el tiempo. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua de mar, el usuario debe enjuagarlo con agua dulce y secarlo después de su uso. Consulta el manual del usuario para obtener más información, incluidas las instrucciones de cuidado y uso. Galaxy Watch Ultra2 es resistente al polvo con una calificación IP6X según las condiciones de prueba de laboratorio realizadas por un tercero: Se soplaron 2 kg de polvo de talco (diámetro máximo de 0,05 mm) por metro cúbico en una cámara de prueba que alojaba el dispositivo (la presión del aire dentro del dispositivo se mantuvo por debajo del aire circundante) durante 2 horas. La resistencia al polvo puede variar según las condiciones de uso reales. Galaxy Watch Ultra2 ha obtenido la certificación MIL-STD-810H, que incluye pruebas de temperatura alta y baja, altitud, humedad, inmersión, niebla salina, polvo, vibración, caídas, entre otras. MIL-STD-810H es un estándar de pruebas diseñado por el ejército de los Estados Unidos para evaluar con precisión los límites de los dispositivos. El uso en condiciones reales puede variar según las condiciones ambientales específicas utilizadas en las pruebas. No se garantizan condiciones extremas. Galaxy Watch Ultra2 resiste temperaturas que oscilan entre -20 °C y 55 °C mientras se usa en la muñeca, según los resultados de las pruebas de laboratorio internas realizadas por Samsung. El rendimiento real puede variar según el entorno donde se utilice. En temperaturas muy altas o bajas, la carga puede bloquearse, ciertas funciones pueden finalizar automáticamente o no estar disponibles, o el reloj puede apagarse automáticamente por seguridad. Además, el rendimiento de la batería puede verse afectado negativamente en bajas temperaturas.

[2] Para utilizar estas funciones, es necesario activarlas desde el reloj (Ajustes > Funciones avanzadas > Inicio automático al bucear > Profundidad “Activada”).

[3] A partir de finales de este año, estas funciones de buceo desarrolladas con Mares estarán disponibles de forma exclusiva en Galaxy Watch Ultra2 durante los próximos dos años entre los relojes inteligentes con Wear OS.

Para ofrecer estas funciones de salud deportiva de nivel profesional, Galaxy Watch Ultra2 está diseñado con un rendimiento de hardware sin precedentes. Está equipado con una enorme batería de 800 mAh, lo que supone un aumento del 35% en la capacidad en comparación con el modelo Ultra anterior. Impulsado por la plataforma Snapdragon Wear Elite, establece un nuevo referente en potencia, velocidad y seguimiento GPS de alta precisión para la línea Ultra. La pantalla ampliada proporciona al primer smartwatch del mundo 5.000 nits de brillo[1], lo que permite una visibilidad nítida incluso bajo luz solar intensa.

Galaxy Watch Ultra2 conserva su carcasa de titanio resistente a los golpes para garantizar una durabilidad robusta, al tiempo que introduce mayor comodidad y estabilidad para un espectro más amplio y diverso de usuarios. A pesar de una batería significativamente más grande, Galaxy Watch Ultra2 logra un diseño innovador y más delgado[2],diseño que se adapta perfectamente tanto a actividades deportivas y al aire libre como al uso cotidiano. La avanzada reingeniería interna reduce significativamente el grosor del dispositivo en un 12% en comparación con la generación anterior. Gracias a sus correas más ligeras y suaves que reducen el peso, Galaxy Watch Ultra2 ofrece la posibilidad de usarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un seguimiento de datos biométricos de alta precisión y una comodidad excepcional.

[1] Basado en un estudio de mercado de relojes inteligentes lanzados a nivel mundial hasta junio de 2026. Los 5.000 nits indican el brillo máximo puntual alcanzable con alta iluminación ambiental; el brillo en toda la pantalla podría ser inferior. El brillo real está sujeto a variaciones o limitaciones según factores ambientales, la temperatura del dispositivo y las condiciones de uso.

[2] Comparado con la serie Galaxy Watch Ultra anterior.