Queda menos de una semana para que Samsung presente oficialmente el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6 en su evento Unpacked 2024. Aunque los rumores sobre las especificaciones técnicas de ambos dispositivos plegables son muchos, la filtración de un minorista ha revelado prácticamente todo.

La tienda online australiana Harvey Norman publicó en su catálogo las especificaciones técnicas y precio de los nuevos Galaxy Z Fold 6 y el Z Flip 6. Ahora mismo no podrás encontrar la información en la página web pero los internautas se apresuraron en hacer las capturas.

Datos revelados del Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6

La información filtrada por Harvey Norman adelantó que la versión de 256 GB de almacenamiento se comercializará por 2749 dólares australianos (US$1840 al cambio), la de 512GB por 2949 dólares australianos (US$1960) y la de 1TB por 3299 dólares australianos (US$2185).

También se sabe que el teléfono pesa 239 gramos y la pantalla viene con Gorilla Glass Victus 2 y Armor Aluminium en el marco.

Filtran anuncio de los nuevos dispositivos de Samsung

En el caso del Z Flip 6, las versiones de 256GB y 512GB de almacenamiento saldrán por un precio aproximado de US$1200 y US$1330.

Más filtraciones de los Samsung Galaxy

La página Harvey Norman no ofrece mayores detalles técnicos pero, a pocos días del Samsung Unpacked, el leaker Smartpix adelantó que las pantallas del Galaxy Z Fold 6 serían Dynamic AMOLED 2X 120Hz con procesador Snapdragon 8 Gen 3 y batería de 4400mAh. Respecto a las cámaras, la configuración principal sería de 50MP + 12MP + 10MP y la selfie con sensores 4MP y 10MP.

Respecto al Z Flip 6, se espera que las pantallas sean AMOLED con procesador Snapdragon 8 Gen 3 y una batería de 4000 mAh con carga de 25 W. Los sensores traseros serían de 50 MP + 12 MP y una selfie de 10 MP.

Asumiendo que las filtraciones de ambos equipos son ciertas, podemos adelantar que el Galaxy Z Fold 6 mantendrá la misma capacidad de la batería respecto al Z Fold 5 y dependerá del chipset de nueva generación para una mejora de la gestión energética. En el caso del Flip 6, la batería es de mayor capacidad respecto al Flip 5 de 3700 mAh y el nuevo procesador supondría una mejora en la autonomía.

Cómo ver el Samsung Galaxy Unpacked

El evento está programado para el miércoles 10 de julio a las 6 AM PET / 9 AM ET / 2 PM BST y se llevará a cabo en París (Francia). Podrás verlo en vivo desde la cuenta oficial de Samsung en YouTube.

Perú / Colombia / Ecuador - 8:00 am

Argentina / Uruguay / Brasil - 10:00 am

Chile / Venezuela / Bolivia / Paraguay - 9:00 am

México - 7:00 am