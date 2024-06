Ahora sí es oficial. Samsung anunció la fecha del Galaxy Unpacked, el segundo evento más importante de la compañía surcoreana en el que lanzará sus dispositivos más exclusivos. Te contamos cómo verlos y cuáles son los equipos que saldrán al mercado para la segunda mitad de 2024.

El evento está programado para el miércoles 10 de julio a las 6 AM PET / 9 AM ET / 2 PM BST. El evento se llevará a cabo en París (Francia) y podrá ser visto en vivo desde la cuenta oficial de Samsung en YouTube.

Los principales atractivos del Galaxy Unpacked son los Galaxy Z Flip 6 y el Z Fold 6, ambos dispositivos caracterizados por su pantalla plegable. También hay la expectativa de que sepamos novedades del Galaxy Watch 7 y el Watch Ultra, así como el Galaxy Ring. Probablemente Samsung tenga algo más para sorprender, como unos nuevos auriculares inalámbricos, pero será cuestión de esperar a la fecha de lanzamiento.

Horario del Samsung Galaxy Unpacked para América Latina

Perú / Colombia / Ecuador - 8:00 am

Argentina / Uruguay / Brasil - 10:00 am

Chile / Venezuela / Bolivia / Paraguay - 9:00 am

México - 7:00 am

Filtración del Galaxy Z Flip 6 y el Z Fold 6

Hace unas semanas, las imágenes filtradas de los nuevos Galaxy Z Flip y Fold llegaron a través de la página oficial de Samsung Kazajstán y se viralizaron en foros como Reddit. La comunidad se ha percatado que el Fold 6 tendrá un acabado similar al S24 Ultra con ángulos pronunciados y esquinas redondeadas más cerradas, y conservan la isla tipo cápsula para los sensores fotográficos.

Filtran anuncio de los nuevos dispositivos de Samsung

El Z Flip 6, por su parte, no trae novedades. La pantalla externa y la ubicación de los botones siguen iguales pero el acabado de las cámaras traseras coincide con el metal del marco.

La comunidad espera que el Z Fold 6 ofrezca una mejora considerable en el apartado fotográfico tal como sucedió con el Z Gold 4 pero no fue así con el Z Fold 5. Por fin tendremos una fecha para acabar con las dudas sobre los nuevos dispositivos.