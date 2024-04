Los teléfonos plegables de Samsung han llegado para quedarse. A diferencia de la serie Samsung Galaxy, los modelos Z Fold no cuentan con variantes tipo Plus o Ultra, pero esto cambiaría para la próxima generación en 2024.

Nuevos rumores apuntan a que habrá dos versiones del Galaxy Z Fold 6, una sería la versión estándar y otra denominada como Ultra. Sucede que Samsung ha registrado en Corea del Sur el modelo SM-F958. Según la nomenclatura y revisando el historial de la compañía con equipos anteriores, se trataría del modelo Ultra Z Fold 6.

El Galaxy Z Fold 5 tuvo por código SM-946 mientras que el Galaxy Z Fold 4 era el SM-936. Es de esperar, entonces, que el futuro Galaxy Z Fold 6 sea el SM-956. Sin embargo, el código del Galaxy Ultra Z Fold 6 es SM-F958, no acaba en 6 como los equipos plegables anteriores, y esto se debería a que el código coincide con la nomenclatura Ultra de Samsung, lo que hemos visto en el Galaxy S24 Ultra (teléfono no plegable) al ser identificado como SM-928.

La noticia suena de maravilla para quienes buscan un smartphone plegable más exclusivo; sin embargo, la información debería evaluarse con pinzas. La fuente consultada plantea la hipótesis de que el dispositivo acabe siendo un modelo exclusivo para Corea del Sur. Ya ha pasado antes y es de esperar que suceda en los próximos meses.

La comunidad de Samsung recién podrá resolver sus dudas en julio cuando se haga el anuncio de los Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 y el Galaxy Ring. Solo queda esperar.

Teléfonos Galaxy compatibles con Galaxy AI

A partir de hoy, los usuarios de Samsung podrán actualizar sus teléfonos inteligentes y tablets con las características inteligentes del Galaxy AI. ¿Te preguntas si tu dispositivo es compatible con la actualización? No te preocupes, aquí tienes la lista completa y una breve guía sobre cómo descargarla para convertir tu teléfono en uno aún más avanzado.

El Galaxy AI salió al mercado como una función exclusiva del Galaxy S24 e introdujo soluciones inteligentes para diversas actividades cotidianas. La Traducción Simultánea de Llamadas y la función Intérprete, que permiten traducir conversaciones en tiempo real a 13 idiomas diferentes, son algunas de las funciones más destacadas. No hay que olvidar el Generative Photo Editing que facilita la edición de fotos eliminando objetos, ajustando el tamaño y la posición de elementos, e incluso rellenando fondos.

Ahora, Samsung ha hecho que el Galaxy AI llegue a más dispositivos a partir de hoy, 28 de marzo de 2024, coincidiendo con la actualización de software One UI 6.1, aunque la disponibilidad individual en cada dispositivo puede variar según el modelo y operador telefónico. Los nuevos equipos que podrán hacer la descarga son los Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5, así como las tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus y Galaxy Tab S9 Ultra.