La pantalla portátil The Freestyle de Samsung ha recibido buenas críticas por su espectro de uso que es tan versátil y flexible como sugiere el nombre del producto. The Freestyle puede utilizarse en cualquier lugar y en cualquier momento, de acuerdo con el estilo de vida, las preferencias y el estilo personal del usuario.

Compartimos una guía para mostrar cómo The Freestyle de Samsung puede servirte según el ambiente y tus necesidades, así como las funciones que vienen integradas para un mejor desempeño.

SAMSUNG THE FREESTYLE | Pantallas escalables para hogares de cualquier tamaño

Cuando se trata de la pantalla de tu televisor, más grande siempre es mejor. Pero ¿y si vives en un espacio pequeño? Ahora, Freestyle hace que la transmisión en pantalla grande sea más fácil que nunca, sin importar cuánto espacio tengas. Disfruta viendo contenido en una pantalla grande (hasta 100 pulgadas) en cualquier momento y en cualquier lugar. Con la función Scale & Move, puedes escalar el tamaño de la pantalla proyectada en hasta un 50% y mover la pantalla sin mover el proyector.

Si eres fanáticos de los deportes, una pantalla grande es imprescindible. Con The Freestyle, aún puedes experimentar la atmósfera del día del juego, incluso si no estás ahí en persona. Simplemente invita a tus amigos y anima a tu equipo favorito mientras disfrutas de la pantalla grande y el sonido de alta calidad de The Freestyle, como si estuvieras en el partido.

Además, puedes mejorar tu experiencia visual para cualquier cosa que veas, desde comentarios deportivos hasta conciertos remotos y documentales sobre la naturaleza.

A menudo, hay días en los que extrañas la casa de tu familia. ¿Por qué no hacer un viaje por el camino de la memoria explorando los álbumes de fotos familiares usando la función de duplicación de The Freestyle para dispositivos Android e iOS? A través de la duplicación de tu smartphone, incluso podrás hacer videollamadas con tus amigos y familiares en una pantalla grande. Ilumina tu pared con recuerdos sinceros y mantente conectado con tus seres queridos, incluso cuando estés lejos.

SAMSUNG THE FREESTYLE | Viaja lejos con poco equipaje: pantallas portátiles perfectas para exteriores

Si deseas explorar el aire libre con comodidad y estilo, The Freestyle es un artículo que debes tener en tu bolsa. Con su tamaño compacto y su peso mínimo de solo 830 gramos, este proyector portátil es muy conveniente para empacar. Con The Freestyle, puedes crear tu propio espacio para ver contenido en cualquier lugar, ya sea en interiores o exteriores.

¿Qué pasa si estás viendo tu película favorita en casa y de repente necesitas salir? Siempre que lleves The Freestyle contigo puedes reanudar tu película desde donde la has dejado en tu nueva ubicación. Ya sea en la casa de un amigo, en un hotel en el extranjero o incluso al aire libre, ahora es más fácil, rápido y conveniente que nunca transmitir tu contenido favorito como si estuvieras en casa. Usando la función Tap View en la aplicación SmartThings en tu smartphone, o simplemente conectando The Freestyle a tu dispositivo móvil para acceder a la Interfaz de Usuario igual a la de tu Samsung Smart TV.

Además, The Freestyle puede convertir cualquier campamento en una sala de cine, sin necesidad de una pantalla. Simplemente usa un lado de tu tienda para una experiencia de visualización brillante y clara. ¿Estás sin fogata? No hay problema. Proyecta un video de una hoguera para una noche acogedora bajo las estrellas.

SAMSUNG THE FREESTYLE | Entretenimiento para cualquier lugar de tu hogar

Incluso si te encanta quedarte en casa, no significa que debes limitarte a ver todo en un solo lugar. Transmite una película con tu familia en la sala de estar y luego lleva The Freestyle contigo cuando quieras ver algo en tu dormitorio. The Freestyle ajusta automáticamente el nivel, el enfoque y la corrección trapezoidal tan pronto como toques el botón de encendido para una configuración rápida y sin problemas.

The Freestyle también gira libremente hasta 180 grados, lo que te permite encontrar la posición perfecta sin mover el proyector. Cambia fácilmente el ángulo para exhibir contenido en cualquier lugar de tu hogar, ya sea en la pared, el techo, el piso o la mesa. También puedes encender y apagar el dispositivo usando solo tu voz, por lo que es perfecto para cuando estés listo para dormir. Puedes hacer preguntas, escuchar música o abrir aplicaciones con facilidad mediante comandos de voz.

Si te encanta decorar su hogar, también puedes agregar una atmosfera a tu habitación con The Freestyle. Incluso si no tienes una pantalla o pared blanca para usar, aún puedes mejorar tu espacio con efectos de iluminación ambiental, obras de arte y más. Crea tu propio diseño interior, con un estilo único, proyectando algo en las cortinas o persianas, agregando estilo y personalidad a tu espacio vital.

SAMSUNG THE FREESTYLE | El alma de la fiesta: recursos personalizables que vale la pena celebrar

Tanto si eres un planificador de fiestas navideñas como un organizador de reuniones de fin de semana, cuando desees organizar un evento, The Freestyle ofrece recursos que te ayudan en cada celebración. Cuando no se usa como proyector, The Freestyle tiene un modo ambiental que le permite personalizar tus espacios con efectos de iluminación ambiental. En lugar de usar un cartel, puede usar Freestyle para crear una zona de fotos para tu grupo al instante. Explota tu lista de reproducción favorita a través del altavoz de The Freestyle y convierte tu reunión en una noche que nunca olvidarán.

Con sonido de alta calidad y conectividad Bluetooth, The Freestyle es una excelente opción para reproducir música en tu próxima fiesta. Comparables a los altavoces Bluetooth portátiles de alto rendimiento disponibles en el mercado, los potentes altavoces integrados de The Freestyle brindan un sonido rico de 360 grados para que pueda experimentar un audio inmersivo desde cualquier lugar donde estés sentado. Al reproducir a tu artista favorito en la pantalla, puedes transformar rápidamente tu sala de estar en tu propia sala de conciertos.

The Freestyle también ofrece una variedad de colores que brindan a los usuarios la libertad de expresar su estilo único hasta el más mínimo detalle.

Es fácil perfeccionar el aspecto de tu proyector con cubiertas protectoras de goma suave en colores para cada ocasión, como Blossom Pink, Forest Green, Coyote Beige y más.

The Freestyle va más allá de las capacidades de los dispositivos regulares para brindarte la libertad de personalizar y consumir contenido donde, cuando y como quiera. Este proyector de TV inteligente ultra portátil combina imágenes de alta calidad y audio inmersivo para brindar una experiencia de entretenimiento completa. Transforme su espacio y exprésese con las infinitas posibilidades que The Freestyle ofrece, hecho a la medida de su estilo de vida.

