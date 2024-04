Hace un tiempo hicimos la comparación entre el POCO X6 Pro y el Galaxy S24 Ultra, el flagship que Samsung ha lanzado a inicios del presente año. Ahora es momento de saber cuál teléfono del catálogo de Samsung es el que más se parece en rendimiento porque el S24 Ultra fue un duro rival para el smartphone chino.

El POCO X6 Pro fue lanzado en enero para competir en la gama media. Era de esperar que el S24 Ultra sea más potente en todos los sentidos por su nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 3. Sin embargo, dentro de la gama alta de Samsung de hace un par de año, llegamos a la conclusión que el Galaxy S22 Plus es el que mejor compite con las innovaciones del POCO X6 Pro.

Primero y principal, el POCO X6 Pro cuenta con un 50% más de RAM, con 12 GB en comparación con los 8 GB del Samsung Galaxy S22 Plus, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso con las aplicaciones más exigentes. Esto se refleja, a la vez, en los reportes de AnTuTu Benchmark: el modelo de POCO es un 24% mejor en rendimiento que el S22 Plus (1362K vs. 1097K). No obstante, el dispositivo surcoreano es 11% más rápido en la prueba GeekBench 6 de un solo núcleo (1674 vs. 1502)

La capacidad de carga del POCO X6 Pro es otro aspecto destacado, con una potencia de carga de 67 W en comparación con los 45 W del Galaxy S22 Plus, lo que significa una recarga más rápida y conveniente para el usuario. Si lo que buscas es versatilidad, el S22 Plus tiene carga inalámbrica de hasta 15W y carga inversa.

En términos de duración de la batería, el POCO X6 Pro también supera al Galaxy S22 Plus con una capacidad de batería de 5000 mAh en comparación con los 4500 mAh. La ventaja también la tiene en la demora de la carga. El POCO X6 Pro tarda 45 minutos del 0 al 100 por ciento mientras el S22 Plus hace lo mismo en una hora.

Además, el POCO X6 Pro presenta la versión más reciente de Bluetooth v5.4, lo que asegura una conectividad más rápida y estable con una variedad de dispositivos externos. Es natural que lo mismo no suceda con el S22 Plus debido a que su lanzamiento fue hace un par ed años. Aún sí, este dispositivo es más resistente por su cuerpo impermeable con clasificación IP68.

Otras características sobresalientes incluyen grabación en cámara lenta a 1920 FPS, una densidad de píxeles un 13% mayor y un almacenamiento más rápido con UFS 4.0 en comparación con el UFS 3.1 del Galaxy S22 Plus.

Si lo tuyo es la fotografía, el POCO X6 Pro trae un sensor principal de 64 MP, superior a los 50MP del modelo de Samsung. No obstante, este último equipo sí cuenta con zoom óptico de 3x (trae teleobjetivo de 10MP) y grabación de video en 4K a 60 FPS tanto en la cámara selfie como en la trasera.

Ficha técnica del Galaxy S22 Plus

Pantalla: AMOLED 6,6″ | Full HD+ | 120 Hz | Táctil 240 Hz

Procesador: Exynos 2200

GPU: AMD Xclipse 920

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 128 / 256 GB

Cámara frontal: 10 MP f/2.2

Cámara trasera: 50 MP f/1.8 | 12 MP f/2.2 UGA | 12 MP f/2.4 tele 3x

Batería: 4500 mAh | Carga rápida 45 W | Carga inalámbrica 15 W

SO: Android 12 + One UI 4.1

Conectividad: 5G | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.2 | NFC | UWB

Otros: Lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla | IP68 | Altavoces estéreo | Samsung DeX

Dimensiones: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm | 196 g.

Ficha técnica del POCO X6 Pro

Pantalla: 6,67 pulgadas | Resolución 1.5K (1.220 x 2.712 píxeles) | AMOLED 120 Hz | Brillo máximo de 1.800 nits | Corning Gorilla Glass 5 | Dolby Vision

Procesador: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4nm)

GPU: Mali 615

Memorias: 8 + 256 GB | 12 + 512 GB | LPDDR5X / UFS 4.0

Cámara trasera: 64 MP Principal, apertura f/1.7, OIS | 8 MP Gran angular, apertura f/2.2 | 2MP Macro, apertura f/2.4

Cámara delantera: 16 MP

Batería: 5.000 mAh | Carga rápida de 67 W (cargador incluido)

SO: Xiaomi HyperOS | POCO launcher | Android 14

Conectividad: Doble nano SIM | 5G | Bluetooth 5.4 | WiFi 6 | GPS | NFC}

Otros: Protección IP54 | Lector de huellas bajo la pantalla | Emisor de infrarrojos | Altavoces dobles estéreo | Dolby Atmos

Dimensiones: 160,45 x 74,34 x 8,25 mm | 186 g (plástico) | 190 g (cuero vegano)