Samsung anunció la disponibilidad oficial de Samsung Wallet en Perú, una billetera inteligente integrada en los dispositivos Galaxy compatibles con tecnología NFC y que cuenten con Android 12 en adelante. La aplicación permitirá incorporar tarjetas de crédito y débito para realizar pagos sin contacto directamente desde el celular. Además, reúne en un solo lugar, funcionalidades que ya estaban disponibles, como la gestión de cupones, membresías, llaves digitales, tarjetas de embarque y otros pases digitales.

A partir del 5 de octubre, los usuarios podrán comenzar a utilizar la app que viene preinstalada en los dispositivos Galaxy compatibles, solamente siguiendo los pasos de configuración en su smartphone. La billetera digital cuenta con la protección de Samsung Knox, la solución de seguridad de Samsung, que utiliza mecanismos como autenticación biométrica y aislamiento de datos para resguardar información personal y financiera y ofrecer una experiencia de pago segura y fluida.

“Con la llegada de Samsung Wallet, damos un nuevo paso en la evolución del ecosistema Galaxy en el Perú, ofreciendo una experiencia de pago más fácil, rápida y segura, que permite a nuestros usuarios acceder a sus tarjetas en cualquier lugar y momento. Queremos que puedan incorporar esta herramienta a sus actividades diarias, brindándoles la confianza de contar con la tecnología y protección que caracterizan a nuestros dispositivos”, indicó Mauricio Revollar, Gerente de Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC) y Relaciones Públicas en Samsung Perú.

Tarjetas más seguras en tu Galaxy

Samsung Wallet permitirá a los usuarios vincular sus tarjetas de crédito y débito en pocos segundos para comenzar a realizar consumos de forma rápida y segura. Para agregar una tarjeta, el usuario solo debe abrir la aplicación, seleccionar el icono de agregar y elegir entre dos métodos sumamente ágiles:

Tap to Enroll, que permite transferir los datos de la tarjeta con solo acercarla al reverso del smartphone mediante tecnología NFC. Escaneo, que captura automáticamente, con la cámara del móvil, el número y la fecha de vencimiento de la tarjeta en pantalla.

Una vez confirmados los datos y completada la verificación rápida del banco, la tarjeta queda lista para realizar compras sin contacto, tan solo deslizando hacia arriba en la pantalla del dispositivo.

En esta primera etapa, los usuarios podrán afiliar a la billetera inteligente sus tarjetas de crédito Visa del BCP; de crédito y débito Visa de Interbank; de crédito Visa además de crédito y débito Mastercard de Scotiabank. De esta manera, podrán contar con sus tarjetas compatibles, sin necesidad de llevar las tarjetas físicas consigo. La compañía prevé ampliar progresivamente la disponibilidad del servicio con la incorporación de nuevas entidades financieras y más tarjetas compatibles.

La nueva forma de pago llega con 100 premios

Como parte de su llegada al país, Samsung Wallet ofrecerá a los usuarios la oportunidad de participar por 100 premios[1] entre wearables Galaxy y televisores con inteligencia artificial. Del 5 de octubre al 30 de noviembre, cada pago realizado con la billetera inteligente permitirá acumular oportunidades para ingresar a los sorteos quincenales de productos como Smart TV Samsung de 65” UHD con Vision AI, Galaxy Watch9, Galaxy Buds4 y Galaxy Buds3 FE. Así mismo, en el marco del lanzamiento, los usuarios de Samsung Wallet contarán con beneficios adicionales en comercios seleccionados como restaurantes.

Con este lanzamiento, Samsung amplía el ecosistema de servicios disponibles para los usuarios Galaxy en el país, integrando soluciones que combinan practicidad, seguridad y conectividad para acompañarlos en sus actividades cotidianas.

Para más información sobre Samsung Wallet, visita la Sala de Prensa de Samsung Perú.