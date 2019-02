Sony necesita la PlayStation 5 con urgencia luego de que la PS4 cayó un 14% en ventas

LaPlayStation 5 está cada vez mas cerca. No sólo porque los días y meses pasan, sino porque la PS4 ya no le genera los mismos beneficios que antes a Sony. A la caída del valor de la compañía de un 8,1% ahora se le suma que hubo un 14% menos de ventas de consolas con respecto al período analizado anteriormente.



El Director Financiero de Sony , Hiroki Tokoki, confirmó la caída en ventas que sufrió la consola, sin embargo también dijo que esto era de esperarse y no es una sorpresa para ellos. Es por eso que los analistas suponen que este es el mejor momento para confirmar la salida de la PlayStation 5 y reavivar el interés de los jugadores por la compañía.

PS5 Hiroki Tokoki

Con el lanzamiento de una PS5 con retrocompatibilidad, los jugadores no tendrán el segundo pensamiento de que si la nueva consola sale pronto no podrán jugar en ella el juego que recién compraron y generará una seguridad mayor a la hora de invertir en nuevos videojuegos.



Es de esperar que Sony anuncie su PlayStation 5 entre Abril de 2019 y Abril de 2020, ya que es el período que ocupará su próximo año fiscal, como comentaba Anvaradeh.