Durante la tarde del 14 de mayo muchos usuarios se mostraron molestos luego de que la plataforma de música streaming, Spotify, eliminara sin aviso alguno una de las canciones más escuchadas en el año, se trata de “Safaera” de Bad Bunny.

Resulta que ahora el tema no se encuentra disponible sin explicación alguna. Algunos de los usuarios de Twitter aseguran que Spotify censuró la canción por tener una gran dosis de contenido explícito, otros simplemente indican que es una estrategia de Bad Bunny.

Sea como fuese existe solo un método para escuchar nuevamente “Safaera” de forma legal. ¿Sabes cómo hacerlo? No necesitas instalar una aplicación de terceros ni tampoco usar hack para modificar la fuente de la app.

Para ello deberás realizar una serie de pasos. Eso sí, el único requisito es que seas un usuario de Spotify Premium.

Este e el único método para poder escuchar "Safaera" de manera legal en Spotify. (Foto: Spotify)

CÓMO ESCUCHAR OTRA VEZ “SAFAERA” DE BAD BUNNY EN SPOTIFY

Para comenzar es necesario que sepas que este truco no funciona si accediste en estos momentos a Spotify, ya que la canción “Safaera” se encuentra no disponible en gran parte del mundo. Sin embargo, si quieres escucharla otra ves deberás asegurarte de esto:

Primero ser usuario de Spotify Premium

Asegurarte haber descargado el álbum de Bad Bunny, “YHLQMDLG”

Finalmente estar en “modo offline” antes de que hayan borrado la canción y no haber cambiado al “modo online”.

Si cambiaste del “modo offline” al “modo online”, la canción desaparecerá automáticamente.

Ahora, si nunca hiciste el cambio, deberás buscar “Safaera” de Bad Bunny en tus archivos descargados de Spotify y listo. Volverás a escucharla.

Recuerda que si intentas modificar al “modo online” para escuchar otros temas de Spotify, el tema desaparecerá y ya no podrás volver a tenerla en tus archivos. Es el único método legal.

Otro método para escuchar el tema de “Bad Bunny” es a través de los podcast o mixes que se suben a la plataforma, eso sí, puedes hallar un pedacito de ella.

POR QUÉ SPOTIFY ELIMINÓ “SAFAERA” DE BAD BUNNY

“Safaera” de Bad Bunny no es la única canción no disponible en gran parte del mundo. Otros temas de artistas también se encuentran en “modo gris”. ¿Sabes por qué? Esto dice Spotify:

“Esas canciones no están el catálogo del país donde estás registrado. Los artistas y canciones varían de un país a otro dependiendo de los acuerdos con las discográficas. El catálogo varía a menudo y a veces canciones que no estaban luego sí o canciones que sí podías escuchar de repente desaparecen. Pero como dije depende de los acuerdos legales con los sellos discográficos, no hay nada que podamos hacer en ese caso”.

"Safaera" también se encuentra en YouTube Music. (Foto: YouTube)

