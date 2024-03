WhatsApp está trayendo una serie de cambios, pues con su última versión se espera que puedas tener la particularidad de mandar mensajes transversalmente a Signal y Telegram. Sin embargo, son millones de usuarios que han tratado de actualizar la aplicación y no han tenido éxito. ¿Te ha aparecido que no puedes hacerlo por falta de espacio? Ese es uno de los errores más comunes dentro de Google Play y hoy te enseñaré el verdadero truco para poder solucionar el problema. Lo mejor de todo es que no hay que tener que eliminar conversaciones, fotos, videos, documentos multimedia o cualquier tipo de archivo que tenga demasiado peso. Asimismo no tienes que instalar aplicaciones extrañas ni tener que bajar el APK de la app de Meta ya que todo se hace dentro de tu mismo celular.

Cómo liberar espacio en WhatsApp sin borrar fotos o videos

Cabe precisar que este truco solo se realiza en los terminales Android .

. Lo primero será recurrir al apartado de los Ajustes de tu smartphone .

. En ese momento anda a la sección de Aplicaciones .

. Verás que en ese lugar aparecerá la pestaña de Todas las aplicaciones.

WHATSAPP | Para poder realizar este truco debes ir a los Ajustes de tu WhatsApp. No te recomiendo descargar alguna aplicación que asegure una limpieza de tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando hayas ingresado allí, busca WhatsApp .

. Se te abrirá una ventana con todo lo que hay en la app de mensajería rápida.

Elige la opción de “Administrar espacio” .

. A continuación tienes que borrar la memoria caché de la aplicación.

WHATSAPP | Cuando lo logres, debes ir a Google Play y actualizar WhatsApp. Esta vez funcionará. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Recuerda que esto no generará ningún tipo de eliminación de elementos ni tampoco cerrará sesión en tu equipo .

. En la memoria caché se suele almacenar gran parte de los archivos que solo se usaron para la instalación y actualización de WhatsApp .

. Así que una vez culminado esos pasos, debes dirigirte a Google Play, busca WhatsApp e intenta descargar.

En ese instante verás que ya puedes obtener la nueva versión de la app listo para ser usada.