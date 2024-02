A lo largo del día podemos recibir más de 100 mensajes de WhatsApp, cada uno de diversos usuarios con los que solemos comunicarnos cada hora. Sin embargo, suele ocurrir que, en ocasiones, las alertas o notificaciones de la app de Meta no suenan debido a un bug o algún otro problema. La mayoría tiende a pulsar un botón de su móvil sin que se den cuenta y, como consecuencia, terminan por bloquear las alertas. ¿Qué debes hacer si esto te ocurre? Estos pasos me funcionaron y hoy te los comparto.

Si no has silenciado a nadie de tus contactos en WhatsApp, posiblemente se trate de un error bastante común dentro de la aplicación, además tienes que chequear si no hay otra actualización pendiente en tu celular Android o iPhone.

Para que nuevamente tus mensajes de la app de Meta vuelvan a notificarte, es momento de seguir todos estos pasos a fin de asegurarte de recibir las alertas de textos importantes.

Por qué tus mensajes de WhatsApp no suenan: solución

Borrar la memoria caché: Esto ayudará a eliminar todos los archivos basura de la aplicación de WhatsApp. Para ello debes ir a Ajustes, Aplicaciones, WhatsApp y luego pulsa en eliminar memoria caché.

WHATSAPP | Lo que te recomiendo será eliminar la memoria caché de tu WhatsApp en tu smartphone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Salirte de la versión Beta: Si eres un usuario Beta de WhatsApp, a veces esta versión suele tener varios errores. Para poder salirte simplemente anda a Google Play, desplázate hacia abajo y pulsa en “salir de Beta” y listo.

WHATSAPP | Chequea también si no has apagado las notificaciones dentro de WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Volver a instalar WhatsApp: Lo mejor también sería desinstalar WhatsApp y volver a descargarla. Eso sí, recuerda hacer una copia de seguridad de tus conversaciones para que así tengas todas actualizadas y no pierdas algún detalle.

