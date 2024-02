Cambiar de colores en WhatsApp es una promesa que muchos usuarios están esperando que se haga realidad en algún momento. Como mencionó hace un tiempo el portal WABeta Info, se espera que la app de Meta te permita modificar toda la plataforma a un color sólido como el lila, naranja, negro, marrón, amarillo, etc. Sin embargo, para que no esperes demasiado, te compartiré el truco que he probado durante los últimos días y me ha dejado más que satisfecho: se trata del “modo blanco”. Este no tiene que ver nada con el “modo claro” o el “modo oscuro”, sino que te brinda la posibilidad de poder cambiar la tonalidad del ícono de la aplicación de mensajería. Así que si quieres decorar tu smartphone con algo netamente distinto y creativo, entonces sigue todos los pasos que a continuación te dejo.

Pasos para activar el “modo blanco” en WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación gratuita Nova Launcher . Usa este enlace para obtenerla .

. . Esta no te pedirá acceso a tus notificaciones, ni mucho menos interferirá en tus archivos personales.

Una vez que lo tengas, ábrela y define el estilo sobre cómo deseas que aparezca la pantalla de tu celular .

. Puedes elegir la letra, la forma de los íconos de las apps, si deseas un cajón de aplicaciones, entre otros detalles.

En ese momento, cuando todo haya finalizado, sigue el segundo paso.

WHATSAPP | Así me quedó el ícono de WhatsApp tras haber activado el "modo blanco". Pruébalo también. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Deberás ingresar a tu navegador favorito y buscar la imagen del ícono de WhatsApp en color blanco.

También puedes poner el término “WhatsApp icon white PNG transparent” en inglés .

. Descarga en tu celular el que más deseas y ahora deberás realizar ir a la app de WhatsApp.

Pulsa 2 segundos el ícono de la aplicación de Meta y se te mostrará un menú, una de las opciones es “Editar”.

WHATSAPP | Cuando pulses dos segundos el ícono de WhatsApp, aparecerá un menú flotante. Presiona donde dice "Editar". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tras ello, presiona en Aplicaciones, Fotos, selecciona la imagen que descargaste con anterioridad y define su tamaño .

. Ahora solo dale en “Listo” y con ello ya tendrás el famoso “modo blanco” en WhatsApp .

. Recuerda que también puedes usar otros colores a fin de darle un estilo único a la app de Meta.

Te muestro algunos trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp