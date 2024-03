Cada vez que subes un Estado a WhatsApp, ya sea una foto o video, la puedes decorar con todos los elementos existentes en la plataforma de Meta: como es el caso de emojis, stickers estáticos, algunos filtros, etc. Si bien no gozan del éxito como sí lo puedes obtener en Instagram o Facebook, hoy te diré cómo recuperar tus Status en la app de mensajería rápida. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que bajar programas raros como los APK o Mods que están siendo baneados en todo el mundo, por el contrario, todo se realiza desde la misma aplicación de mensajería, además de buscar dentro de los archivos internos de tu smartphone. Si bien puede parecerte complicados los pasos, hoy te lo haré más fácil a través de este pequeño tutorial para que así puedas nuevamente ver ese contenido multimedia que pensaste que habías perdido.

Cómo recuperar tus Estados de WhatsApp desaparecidos

En Android

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple. Ahora, entra a la aplicación “File Manager”, es un gestor de archivos que en caso no lo tengas haz clic aquí para descargarlo desde la Google Play Store.

para descargarlo desde la Google Play Store. Ingresa en el apartado “Almacenamiento interno”, “WhatsApp”, “Media” .

. Dentro de esta última sección, vas a ver una carpeta denominada “Status”, aquí encontrarás todas las historias que has subido a WhatsApp.

WHATSAPP | Recuerda habilitar el botón para visualizar los archivos ocultos dentro de tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En iPhone

Accede a los “Ajustes” o “Configuraciones” de iOS y entra en “Almacenamiento y datos”.

El siguiente paso es tocar en “Administrar almacenamiento”.

Vas a ver una larga lista con todos los estados que has compartido en WhatsApp .

. Por último, para almacenar un vídeo o foto en la galería solo pulsa sobre ese elemento y aprieta en “Guardar”.

Te recomiendo estos trucos de WhatsApp que me han funcionado