Muchos de mis amigos siempre me preguntan cómo hago para ver los mensajes que me mandan sin necesidad de que aparezca como leído o que se muestre que estoy conectado, pues es bastante fácil. Uso WhatsApp Web para no solo poder leer mis chats en una pantalla más grande, sino para emplear un truco bastante amigable que generará dudas en tus contactos. Desde ahora puedes leer tus notificaciones sin necesidad de abrir el chat de una forma rápida y sencilla. Además no tienes que usar las extensiones de Google Chrome o Mozilla, ya que todo se hace desde la misma plataforma para PC, laptops y otros dispositivos. Eso sí, lo único que tienes que hacer será emplear el truco al pie de la letra para que no cometas errores y termines por abrir la conversación, te recomiendo también que no debas desconectarte de internet, activar el modo avión, ni mucho menos coger el celular para adivinarlo.

Cómo leer un chat de WhatsApp Web sin abrir la conversación

Recuerda que no hay que descargar ni tampoco instalar extensiones que pueden generar el baneo de tu cuenta de WhatsApp.

Lo primero será abrir WhatsApp Web, desde la aplicación para Microsoft, Windows 11, o tu navegador favorito: Safari, Mozilla, Chrome, etc .

. Escanea tu código QR con el celular, por medio de la opción de “Dispositivos vinculados”.

Ahora dirígete a la sección “Chats” en WhatsApp Web.

WHATSAPP WEB | El primer paso será escanear el código de WhatsApp Web para abrir tus conversaciones en la PC. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Deberás posar el cursor sobre el mensaje de la conversación que deseas leer.

Eso sí, no le vayas a dar click al texto, porque con ello abrirás el chat .

. Te aparecerá la vista previa del mensaje que te acaban de enviar.

WHATSAPP | Así se mostrarán los mensajes de WhatsApp Web sin necesidad de abrir la aplicación. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que si te mandaron un texto demasiado largo, lo podrás apreciar sin recortes ni nada del mundo.

Para tener éxito, lo mejor siempre será que puedas configurar tu privacidad para que así no te vean en línea ni mucho menos tu última hora de conexión.

Además este truco que te he mencionado tampoco generará que aparezca el doble check azul o las palomitas en tus conversaciones.

