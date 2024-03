Mark Zuckerberg no quería que su empresa sea multada con el 10% de sus ingresos anuales en todo el mundo por no cumplir con la “Ley de Mercados Digitales”, entonces no le quedó otra opción que implementar la primera fase de la interoperabilidad en WhatsApp, la fecha límite era hasta el pasado 6 de marzo de 2024. ¿Para qué sirve la referida herramienta? Básicamente funciona como una puerta que te permite enviar y recibir mensajes con los usuarios que utilicen otras aplicaciones de mensajería instantánea. Es necesario aclarar que estas conversaciones se organizan en una carpeta denominada “Chats de terceros”, sin embargo, muchas personas desactivaron la función porque el cifrado de extremo a extremo es totalmente diferente al de WhatsApp, significa que el contenido no sería 100% privado, asimismo, hay riesgo de recibir más spam e interactuar con ciberdelincuentes. Hoy te enseñaré una sencilla configuración que me ha servido para volver a habilitar la sección “Chats de terceros”, el proceso es simple y solo me tomó unos pocos segundos. Recuerda que la interoperabilidad llegó de forma predeterminada tras la última actualización publicada en la Google Play de Android y App Store de iOS, por fortuna también agregaron una opción para habilitarla o desactivarla cuando tú lo decidas.

Esto debes hacer si no aparece la sección “Chats de terceros” en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos arriba a la derecha en Android o la rueda dentada abajo a la derecha en iOS.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Seguridad y privacidad”.

Aquí toca la opción “ Chats de terceros ”.

”. Como previamente la desactivaste, aparecerán la alternativa “Apagado” (Turn off).

Apriétala y cambiará a “Encendido” (Turn on).

Así tiene que salirte:

WHATSAPP | Ya puedes descactivar la interoperabilidad en WhatsApp para evitar recibir mensajes de apps de terceros. Solo debes seguir los pasos. (Foto: MAG )

Finalmente, pulsa el botón “ Guardar ” para conversar los cambios.

” para conversar los cambios. Ahora los usuarios de otras aplicaciones te encontrarán y serán capaces de enviarte mensajes.

