Toma nota de lo siguiente. Tú momento ha llegado. Famosa por ser una de las aplicaciones líder en cuanto a mensajería instantánea refiere, WhatsApp no deja de ser un misterio para muchos usuarios. No esperes más. Y es que no importa la edad que tengas o cuanto creas conocer la app, como en la vida, siempre hay algo que aprender en esta red social.

Este es el caso, por ejemplo, de los formatos de escritura en la aplicación. ¿A quién no le ha pasado que un contacto te envía un mensaje en negrita o cursiva y no has sido capaz de responder de la misma forma? Pues a la gran mayoría, seguramente. No obstante, tus problemas terminan hoy, pues aquí te contamos cómo hacer esto de forma rápida y sencilla.

Aunque muchos amigos te hayan dicho que escribir en negrita, cursiva o tachado es posible gracias a una aplicación externa a WhatsApp, lo cierto es que esto no es del todo necesario. Si lo que quieres es enviar un mensaje en alguno de los formatos antes mencionados, lo que harás será memorizar estos signos dependiendo del caso.

Guion bajo (_) para cursiva

Asterisco (* ) para negrita

Virgulilla (~) para tachado

Así lucirían tus mensajes en cursiva, negrita y tachado en WhatsApp. (Foto: Captura/Muy Interesante)

Una vez aprendidos los signos antes puestos para qué formato se utilizan, lo próximo será poner en práctica el truco para escribir en negrita, cursiva o tachado. ¿Cómo lo hago? Fácil, para ello solo tendrás que colocar el signo respectivo al principio y al final de la palabra, frase u oración que desees enviar con el formato de tu preferencia.

Ojo, debes colocar los signos sin dejar espacio entre la primera y última letra. Así, en el caso que desees enviar la frase “WhatsApp es la mejor aplicación del mundo” en negrita, tendrías que escribir lo mismo usando el asterisco al inicio y termino de la frase: “*WhatsApp es la mejor aplicación del mundo*”. ¿Lo pillaste? Estamos seguros que sí.

Finalmente, todo lo que queda por hacer es darle “enviar” al mensaje para que este llegue al receptor en el formato que hayas escogido. Recuerda: al escribir una palabra u oración entre símbolos “*”, “_” o “~”, WhatsApp reconocerá de inmediato que quieres enviar el texto con otro formato. ¿Te sirvió esta información? Mira más trucos de esta aplicación aquí.

