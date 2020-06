Lo mejor de lo mejor. Por mucho tiempo WhatsApp viene siendo una de las aplicaciones que mejor acogida ha tenido desde su creación. Reconocida por ser líder en la rama de mensajería instantánea, esta red social no está libre de fallas pese a las innumerables actualizaciones que ha presentado. Sin embargo, han habido mods que ayudaron a mejorarla.

Pero, ¿qué es un mod? Pues no es más que un complemento no oficial de la aplicación que tiene como finalidad añadir nuevas funciones o mejorar las existentes en WhatsApp. El objetivo de los mismos, por ende, es mejorar la experiencia de los usuarios, por lo que en los siguientes párrafos te contamos sobre el top 3 de mods para la red social: WhatsApp Plus, YoWhatsApp y GBWhatsApp.

WhatsApp Plus

Este complemento es quizá uno de los más conocidos por los usuarios de la aplicación líder en mensajería. WhatsApp Plus sustituye a WhatsApp, por lo que para poder gozar de este mod hay primero que desinstalar la aplicación oficial e instalar este complemento. Uno de los cambios más notorios, por ejemplo, es el cambio del color del icono de ‘wsp‘ de verde a azul.

Dicho esto, a manera de resumen, te explicamos dos de las muchas funciones que hacen de este mod uno de los mejores. La primera es que WhatsApp Plus te permite usar la función de respuestas automáticas; mientras que la otra es que también te brinda la posibilidad de ampliar tus opciones de personalizar el aspecto visual de la aplicación.

Así se ve el icono de WhatsApp Plus una vez instalado en tu celular. (Foto: Captura)

YoWhatsApp

Por otro lado, como WhatsApp Plus, YoWhatsApp es otro de los complementos preferidos de los usuarios cuando de seguridad se trata. Conocido también como YoWa, este mod fue creado con el objetivo de mejorar los aspectos ligadas a la privacidad dentro de la aplicación. A continuación una lista con sus principales características:

Muchas opciones para garantizar la privacidad.

Nuevos temas que permiten dar un aspecto distinto a WhatsApp.

Aumento del tamaño de imágenes y vídeos a la hora de ser enviados.

Añade nuevos emojis a los que ya incluye la versión original de la app.

GBWhatsApp

Finalmente, el último de estos mods y no por eso el menos importante es el GBWhatsApp. Como en el caso del Plus, para poder usar este complemento se requiere desinstalar la app original. Pero, ¿qué aporta ese mod a la ya popular red social? Pues GBWhatsApp trae varias funciones interesantes, además de la chance de poder cambiar el aspecto visual de WhatsApp. Entre sus características destacan:

Te permite usar dos cuentas de WhatsApp a la vez, de forma simultánea.

Nuevas fuentes de texto.

Aumento de la privacidad con opciones para ocultar el estado o el aviso de “Escribiendo”, entre otras.

