Uber es una aplicación que miles de personas utilizan para viajar a menor precio a diferencia de los precios que se ofrecen en la calle. El problema es que algunos conductores del servicio se aprovechan del sistema para cobrar más tomando rutas más largas.



Un reportaje de publicado por The Wall Street Journal reveló la mala práctica de los conductores por tomar rutas largas cuando el pasajero desconoce el tráfico de la ciudad. Lo curioso es que el afectado no es el pasajero.



“A los pasajeros no les afecta la tarifa más alta porque pagan un precio fijo por adelantado con base en la estimación de la ruta ideal que la app. Y aunque se les exhorta a los choferes que sigan la ruta más directa, pueden optar por ignorar sus navegadores y optar por una ruta que agrega kilómetros adicionales” , explica el artículo.



Uber utiliza un software para determinar la ruta más rápida y corta para los viajes de sus usuarios; sin embargo, los conductores optan por otras apps para cobrar más kilómetros y tiempo de servicio.



¿Tienes problemas con este tipo de servicio? Uber cuenta con esta página web para que puedas reportar el incidente y obtener algún tipo de compensación.

