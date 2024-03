Mis amigos siempre me preguntan cómo poder cambiar el color de WhatsApp: yo siempre les recomiendo una serie de pasos que no son demasiado desgantantes y que solo necesitarás 3 minutos para lograrlo. Durante varios días he estado empleando una serie de pasos que ha generado que más de uno de mis contactos me diga qué hice para poder lograrlo: se trata del “modo bronce”. Lo mejor de todo es que no necesitarás esperar aquella herramienta que WABeta Info ha anunciado en su web y que hasta el momento no llega, que es la de cambiar todo el color de la plataforma. Por lo menos estos pasos que hoy te contaré con más que suficientes si deseas contar con un aspecto mucho más bonito en la app.

Cómo activar el “modo bronce” en WhatsApp

Los pasos son bastante sencillos y te demorarás menos de 5 minutos en hacerlo.

Lo primero será ingresar a Google Play y descargar la aplicación Nova Launcher.

Si no sabes cómo encontrarla, aquí te dejo el enlace .

. Una vez instalada, deberás definir el estilo en cómo deseas que se vea tu smartphone. Puedes modificarle el aspecto a los íconos, si deseas un buscador, entre otros.

Ahora, para establecerlo como predeterminado, deberás nuevamente ingresar a Nova Launcher, pulsar sobre el cintillo naranja y cambiar la capa de personalización de tu smartphone.

WHATSAPP | Recuerda siempre poner como predeterminado a Nova Launcher para evitar problemas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando culmines toca el segundo paso que es el de buscar, en tu navegador favorito, el ícono de WhatsApp en color bronce.

Existen varias páginas que te lo brindan. Eso sí, lo mejor será emplear sus términos en inglés como “Bronze”, además de obtener esa imagen en PNG y transparente.

Una vez terminado ello, deberás ir a WhatsApp como tercer paso y sacar el ícono a la parte principal de tu celular.

WHATSAPP | De esta manera quedará el logo de WhatsApp con el "modo bronce". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora pulsa sobre la app, presiona en Editar, dale nuevamente al logo, anda a Aplicaciones, Fotos y busca la imagen que bajaste con anterioridad.

Reemplaza el ícono original verde y define su tamaño.

Con ello ya tendrás el “modo bronce” en WhatsApp listo para usarlo y compartirlo con tus amigos.

