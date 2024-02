LOL Me parto de risa (laughing out loud)

POV Punto de vista (point of view)

BAE Mi número uno (before anyone else)

IDK Ni idea (I don’t know)

DM Por privado (direct message)

ILY Te amo (I love you)

NSFW Contenido inapropiado/ofensivo (not safe for work)

TBH A decir verdad (to be honest)

OP Publicador original (original poster)

DIY Hazlo por tu cuenta (do it yourself)

TIME Se me saltan las lágrimas, qué triste (tears in my eyes)

OC Contenido original (original content)

TMB Tuitéame (tweet me back)

SMH Desde luego / sacudiendo la cabeza (shaking my head)

IRL En la vida real (in real life)

OH Se rumorea que… (overheard)

IDC Me da absolutamente igual (I don’t care)

ZZZ ¡Qué sueño/cansancio/aburrimiento!

GL ­¡Suerte! (good luck)