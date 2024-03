En ocasiones algunas personas suelen esconder la última hora de conexión en WhatsApp con la finalidad de que sus amigos no sepan exactamente a qué hora estuviste “en línea” o si viste su mensaje en caso hayas desactivado el doble check azul, también llamado confirmaciones de lectura. Si bien esto puede ser bueno, existe un truco que te ayudará bastante en caso quieras pasar desapercibido en la app: se trata de la opción para poder cambiar la hora, misma que he probado y me ha funcionado. ¿Cómo se logra? ¿Qué debo hacer para activarlo? Cabe precisar que todo se realiza en los Ajustes de tu smartphone Android, por lo que te recomiendo no emplear programas de terceros o APK que suelen banear tu cuenta. Así que manos a la obra para que puedas emplear el tutorial cuantas veces desees.

Cómo cambiar la hora de tus conversaciones de WhatsApp

Si estás usando WhatsApp en tu celular Android solo deberás hacer lo siguiente .

. Primero recurre a los Ajustes de tu smartphone .

. Allí busca el apartado de “Sistemas” y observarás una pestaña llamada “Hora y fecha”.

WHATSAPP | Recuerda desactivar la pestaña de "Automático" en la hora de tu celular Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante cambia la hora y deshabilita el check donde dice “Automática” .

y . Y listo, tus chats de WhatsApp saldrán con otra hora distinta.

En el caso de los iPhone solo debes ir a Configuración .

. En ese momento dirígete ir a “General” y luego a “Fecha y hora”.

WHATSAPP | Define qué hora deseas que se vea en tu WhatsApp. De esa manera la podrás cambiar cuantas veces desees. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Recuerda que no debes marcar la pestaña de “Automático” .

. Define la hora y fecha que desees y listo .

. Cabe precisar que si tienes algún problema y necesitas regresar a la hora anterior de WhatsApp, solo deberás recurrir a los pasos anteriores y habilitar la opción “Automático”.

Además, recuerda que debes tener concordancia con tu país.

