Si eres uno de los afectados por culpa de WhatsApp Plus, pues te decimos que existe una solución. Son varios los que presentan el problema de que no pueden instalar la app de Meta desde Google Play debido a que les aparece un extraño mensaje de error, mismo que te impide registrar tu número o recibir el código de verificación. En su lugar, no podrás hacer uso de la aplicación más popular del mundo por un baneo que está atacando a usuarios. ¿Cómo eliminamos el error?

Cabe precisar que en la actualidad ninguna aplicación en modo de mods de WhatsApp está funcionando, por lo que debes pensarlo dos veces en caso quieras hacer uso de uno de ellos. Por otro lado, si quieres regresar a la app oficial y no se te permite, entonces aquí te contamos todos los pasos que debes hacer.

Recuerda que cualquier APK no cuenta con los niveles de seguridad que la app oficial, por lo que tanto tus chats, como información personal, pueden estar en peligro.

No se puede instalar WhatsApp: solución