Durante un viaje, muchas fotografías surgen de momentos que no siempre pueden repetirse. Sin embargo, una persona puede cruzarse frente a la cámara, el reflejo de una ventana puede ocultar parte de la escena o el encuadre puede quedar más cerrado de lo esperado.

Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, comparte cinco recomendaciones para mejorar las fotografías desde el celular:

1. Elimina elementos que distraen

Una persona que pasó frente a la cámara, un cable en medio del paisaje o el reflejo de una ventana pueden desviar la atención del elemento principal.

¿Qué hacer? Revisa si la galería de tu celular cuenta con herramientas de borrado mediante inteligencia artificial. Estas permiten seleccionar objetos o personas no deseadas y reconstruir el espacio a partir del contenido que los rodea.

2. Amplía el encuadre si la escena quedó ajustada

En ocasiones, el momento ocurre tan rápido que una persona puede quedar demasiado cerca del borde o parte del paisaje puede quedar fuera de la imagen.

¿Qué hacer? Algunas herramientas de inteligencia artificial permiten ampliar los límites de una fotografía y generar contenido alrededor de la escena original. Para conseguir un resultado más natural, conviene extenderla de manera moderada y revisar especialmente los bordes, las líneas y las proporciones.

Algunos smartphones ya incorporan estas opciones dentro de la galería. En equipos Infinix compatibles, por ejemplo, herramientas como Borrador IA, Eliminador de reflejos y AI Extender permiten retirar elementos no deseados o ampliar el encuadre sin recurrir a una aplicación externa.

3. Presta atención a la dirección de la luz

Una fuente de luz ubicada detrás del sujeto puede oscurecer su rostro, mientras que una iluminación demasiado intensa puede borrar detalles y generar sombras marcadas.

¿Qué hacer? Siempre que sea posible, procura que la luz quede frente a la persona u objeto que quieres fotografiar. Si la escena presenta mucho contraste, toca en la pantalla el elemento principal para ajustar el enfoque y la exposición antes de tomar la fotografía.

4. Activa la cuadrícula para ordenar la composición

La cuadrícula puede ayudar a mantener recto el horizonte y distribuir mejor los elementos dentro de la imagen.

¿Qué hacer? Ubica a la persona u objeto principal sobre una de las líneas o intersecciones. También puedes aprovechar calles, caminos, puentes o edificios para conducir la mirada hacia el punto más importante de la fotografía.

5. Edita con moderación

Ajustar el brillo, el contraste o las sombras puede mejorar una imagen, pero utilizar demasiados filtros o aumentar excesivamente la saturación puede hacer que pierda naturalidad.

¿Qué hacer? Empieza con cambios pequeños y compara el resultado con la fotografía original antes de guardarla. En las imágenes de un viaje, conservar los colores y la atmósfera del lugar puede ser más importante que transformar completamente la escena.

“La inteligencia artificial puede ayudarnos a corregir detalles que no pudimos controlar al momento de tomar una fotografía. Sin embargo, la mirada de quien captura la imagen sigue siendo lo más importante: estas herramientas deben facilitar el proceso sin reemplazar la intención ni la creatividad de la persona”, concluye Martos.

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