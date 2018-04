WhatsApp ahora permite descargar los archivos eliminados de una manera sencilla. No importa si es que están borrados de la memoria del smartphone. Todo tiene solución.



Sucede que WhatsApp ahora almacena todos los archivos enviados durante tres meses para que los puedas volver a descargar. La función está disponible para las actualizaciones 2.18.106 y el 1.18.110 del sistema Android.



Cabe precisar que esta función no es del todo nueva en WhatsApp. Antes el sistema solo guardaba los archivos sin descargar durante 30 días en su servidor antes de eliminarlos permanentemente. Ahora puedes salvarlos tras 90 días de haberse efectuado la comunicación.



Para hacer efectiva la descarga de los archivos, el usuario no debe haber borrado la conversación. Luego basta con dirigirse al chat en cuestión y ubicar el archivo original (foto, video, GIF) que deseas descargar. Das clic encima y listo, empezarás a recuperar lo borrado.

