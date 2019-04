WhatsApp para Android tendrá nueva función para ignorar por completo a un contacto sin bloquearlo

Las últimas

[{"id":111241,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO: la 'bicolor' se juega la clasificaci\u00f3n al Mundial de Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-via-latina-movistar-deportes-directo-online-fecha-5-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-111241","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb33797bad56.jpeg"},{"id":111312,"title":"Twitch lanza 'Twitch Sings', el nuevo juego gratuito de karaoke con m\u00e1s de mil canciones","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/twitch-lanza-twitch-sings-nuevo-juego-gratuito-karaoke-mil-canciones-111312","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb38bc441361.jpeg"},{"id":111311,"title":"Casi un grito de gol: Paolo Guerrero estuvo cerca del 1-0 en Internacional vs. Gremio [VIDEO]","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-punto-gol-internacional-vs-gremio-definicion-cerca-arco-video-111311","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb38dc9baed4.jpeg"},{"id":111247,"title":"\u00a1Paolo Guerrero titular! Internacional de Porto Alegre vs. Gremio EN VIVO juegan por el Campeonato Gaucho 2019","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-gremio-vivo-estadio-beira-rio-directo-paolo-guerrero-premier-fc-online-tv-campeonato-gaucho-nndc-111247","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb28f32cb9ad.jpeg"},{"id":111310,"title":"Apex Legends | Jugador usa fallo para volar por todo el escenario [VIDEO]","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-jugador-fallo-volar-escenario-video-111310","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb38d7c1fcfe.jpeg"},{"id":111308,"title":"\u00a1Se acab\u00f3 la sequ\u00eda! Tiger Woods gan\u00f3 el Masters de Augusta y volvi\u00f3 a la cima del golf","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/tiger-woods-gano-masters-augusta-volvio-cima-golf-major-numero-quince-111308","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb38d44a2a0b.jpeg"},{"id":111306,"title":"Matute ser\u00e1 una fiesta: \u00bfen qu\u00e9 tribunas a\u00fan quedan entradas para ver el cl\u00e1sico?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-tribunas-quedan-entradas-ver-matute-duelo-frente-universitario-111306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca36ddd75b26.jpeg"},{"id":111307,"title":"Gran inicio: Paolo inicia as\u00ed jugada, pase filtrado y jugada pol\u00e9mica en el \u00e1rea [VIDEO]","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-abre-pase-jugada-polemica-internacional-vs-gremio-video-111307","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb38a72be79d.jpeg"},{"id":111240,"title":"Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO y EN DIRECTO: juegan en el Alberto Gallardo por la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-utc-vivo-online-directo-gratis-via-golperu-fecha-9-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-111240","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb281e08b351.jpeg"},{"id":111157,"title":"U. de Chile fue goleado 4-0 ante la Universidad Cat\u00f3lica por Torneo Nacional 2019 en Santiago","categoria":"F\u00fatbol Internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/u-chile-vs-universidad-catolica-vivo-directo-online-cdf-premium-fecha-8-torneo-nacional-2019-nndc-111157","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb37505b3154.jpeg"},{"id":111158,"title":"Liga de Quito empat\u00f3 2-2 con El Nacional por Liga Pro de Ecuador en el Ol\u00edmpico Atahualpa","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-nacional-vivo-estadio-olimpico-atahualpa-directo-transmision-narracion-gol-tv-online-tv-fecha-hora-canales-liga-pro-ecuador-live-nndc-111158","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb38aeb77237.jpeg"},{"id":111163,"title":"Pumas venci\u00f3 1-0 a Tijuana por Clausura 2019 Liga MX en el Ol\u00edmpico Universitario","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-tijuana-vivo-estadio-olimpico-universitario-directo-online-tv-televisa-stream-live-liga-mx-mexico-nndc-111163","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb3882470768.jpeg"},{"id":111253,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00bfPor qu\u00e9 Marvel cambi\u00f3 a Edward Norton por Mark Ruffalo para el papel de Hulk?","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-cambio-actor-original-bruce-banner-hulk-mark-ruffalo-edward-norton-nnda-nnlt-111253","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb29d8f94366.jpeg"},{"id":111305,"title":"Apex Legends | Ejecutivo de Respawn sobre versi\u00f3n para Nintendo Switch : \"No hay nada que anunciar\"","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-drew-mccoy-respawn-version-switch-hay-anunciar-111305","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb38781c6a52.jpeg"},{"id":111165,"title":"Uni\u00f3n Comercio vs. Melgar empatan 0-0 por la fecha 9 del Torneo Apertura | Liga 1 | EN VIVO","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/melgar-vs-union-comercio-vivo-online-directo-via-gol-peru-fecha-9-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-nndc-111165","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb27030bcc79.jpeg"},{"id":111304,"title":"WhatsApp para Android tendr\u00e1 nueva funci\u00f3n para ignorar por completo a un contacto sin bloquearlo","categoria":"Tecnolog\u00eda","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-android-nueva-funcion-hara-posible-ignores-completo-contacto-bloquearlo-111304","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb383f589d6e.jpeg"},{"id":111303,"title":"\u00a1Incre\u00edble! Thaddeus Young bloque\u00f3 de una manera espectacular un tiro de los Celtics [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/boston-celtics-vs-indiana-pacers-vivo-thaddeus-young-bloqueo-manera-espectacular-tiro-horford-nba-video-111303","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb3832eb2ca9.jpeg"},{"id":110826,"title":"A qu\u00e9 hora y d\u00f3nde ver Game of Thrones temporada 8x01, en vivo online, hoy 14 de abril, Juego de Tronos,","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-octava-temporada-8x01-estreno-horarios-canales-tv-ver-vivo-online-primer-episodio-juego-tronos-ultima-temporada-gratis-espanol-latino-subtitulado-hbo-temporada-8-espana-mexico-nnda-110826","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb2d499e2d94.jpeg"},{"id":110964,"title":"Ver Game of Thrones 8x01 ONLINE GRATIS: \u00bfc\u00f3mo ver el estreno del primer cap\u00edtulo GRATIS por HBO?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-8x01-gratis-estreno-online-streaming-ver-capitulo-1-temporada-8-juego-tronos-vivo-directo-pagar-argentina-chile-mexico-colombia-peru-ecuador-nnda-nnlt-110964","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb2c69ed8ccb.jpeg"},{"id":111207,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: fecha, hora y canal para ver EN VIVO el partido decisivo por el Sudamericano Sub 17","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-uruguay-ver-tv-gratis-partido-decisivo-hexagonal-final-111207","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb3379023e9a.jpeg"},{"id":111095,"title":"Tabla de Posiciones EN VIVO: con Binacional imparable, los resultados de la fecha 9 del Torneo Apertura | Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-directo-resultados-fecha-9-torneo-apertura-111095","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0e56817f46.jpeg"},{"id":111290,"title":"\"Avengers: Endgame\" | La historia sobre c\u00f3mo Chris Evans consigui\u00f3 el papel de Capit\u00e1n Am\u00e9rica","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-historia-chris-evans-consiguio-papel-capitan-america-ucm-mcu-mexico-111290","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb368d9e0a6c.jpeg"},{"id":111301,"title":"\u00a1Juega el goleador! Paolo Guerrero es titular con Inter para enfrentar a Gremio por la final del Torneo Gaucho","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-porto-alegre-vs-gremio-paolo-guerrero-titular-enfrentar-final-campeonato-gaucho-111301","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb37b4001c69.jpeg"},{"id":111299,"title":"Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: fecha, hora y canal del cl\u00e1sico por la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-universitario-deportes-vivo-fecha-hora-canal-clasico-liga-1-111299","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb3788ee3d03.jpeg"},{"id":111300,"title":"Game of Thrones EN VIVO: \u00a1FILTRADO opening de la Temporada 8 de Juego de Tronos!","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-vivo-filtrado-opening-temporada-8-juego-tronos-got-fecha-hora-canal-capitulo-8x01-online-directo-gratis-nnda-nnrt-111300","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb37a52930c1.png"}]