¡WhatsApp en peligro! App para saber quién mira tu foto de perfil pone en peligro tu smartphone

Cuidado con la estafa de siempre de WhatsApp. La aplicación Profile Tracker for WhatsApp, disponible en Google Play de Android , prometía saber quiénes veían tu foto de perfil de WhatsApp, algo que se viralizó en redes sociales en los últimos meses.



El problema con esta app de WhatsApp es que es una estafa: llena los móviles Android con publicidad no deseada y secuestra los datos de los usuarios a cambio de dinero.



Son miles los usuarios de Android quienes han tenido este problema con WhatsApp, entre los que destacan youtubers, influencers y medios de comunicación.



El Profile Tracker for WhatsApp no muestra información real, sino que elige cinco contactos cualquiera de la lista de amigos para exhibirlos como supuestos fisgones de tu perfil. Así que ya sabes, cuidado con lo que descargas.