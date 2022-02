Algunos dispositivos móviles te brindan la posibilidad de duplicar la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, así podrás manejar hasta dos cuentas en un mismo smartphone con la ventaja de registrar diferentes números telefónicos. Sin duda alguna es un truco muy importante para aquellas personas que utilizan más de una tarjeta SIM y no quieren llevar varios equipos celulares en sus bolsillos, ¿Quieres aprender los pasos que te ayudarán a duplicar la referida app? a continuación lo explicaremos.

Es importante aclarar que este truco solo funciona en ciertos equipos móviles de gama media o alta que cuenten con sistema operativo Android, en dispositivos iPhone aún no existe esta característica. Asimismo, no será necesario descargar aplicaciones externas o versiones no autorizadas de WhatsApp, ya que todo se encuentra entre las configuraciones del celular.

CÓMO TENER DOS CUENTAS DE WHATSAPP EN UN CELULAR CON DIFERENTE NÚMERO

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

El siguiente paso es abrir los "Ajustes" o "Configuraciones" del celular, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Entra al apartado “Funciones avanzadas”.

Busca y presiona la opción “Dual Messenger”.

Activa el interruptor de WhatsApp, por defecto aparecerá desactivado.

Android te preguntará si deseas instalar una segunda copia de WhatsApp , toca en el botón de “Instalar”.

Ahora, busca entre tus aplicaciones la de WhatsApp con un ícono de color naranja en la parte inferior derecha.

Por último, ábrela y te pedirá seguir los mismos pasos para registrar un número telefónico y crear una cuenta WhatsApp.

CÓMO REGISTRAR UNA SEGUNDA CUENTA DE WHATSAPP EN UN MISMO CELULAR

Es probable que tu smartphone no tenga ranuras para colocar una segunda tarjeta SIM, así que vas a necesitar de la ayuda de un segundo teléfono que solo sea capaz de recibir mensajes de texto SMS.

Coloca la SIM en otro celular.

Ahora, vuelve al equipo donde duplicaste WhatsApp , abre la app clonada.

, abre la app clonada. La app te dará la bienvenida y te pedirá añadir un número de teléfono, coloca tu segundo número.

Finalmente, llegará un SMS con un código secreto en el segundo teléfono, añádelo en la app clonada.

Listo, solo tienes que seguir los pasos básicos como colocar tu foto de perfil, estado, información, etc. El segundo celular puedes apagarlo, quitarle el wifi, datos móviles o dejarlo en tu casa cada vez que salgas, la cuenta ya estará vinculada en la app clonada y no perjudicará su funcionamiento.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.