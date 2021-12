¡Mucho cuidado! WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, ya que actualmente supera la exorbitante cifra de 5 mil millones de usuarios, según el registro de descargas de la Google Play; por esta razón, es que los ciberdelincuentes la escogen como primera opción para cometer sus fechorías como: engañar o estafar a sus víctimas. Si has recibido el siguiente mensaje: “Disculpa, ¿Quién eres? He encontrado tu número en mi agenda”, será mejor que no respondas porque estarías ante un posible extorsionador.

QUÉ HACER SI TE LLEGA EL MENSAJE “DISCULPA, ¿QUIÉN ERES?”

De acuerdo con el portal tecnológico WabetaInfo, la nueva modalidad de estafa por WhatsApp comienza con el mensaje que acabamos de mencionar, pues esta frase es comúnmente utilizada por los cibercriminales para tratar de iniciar una conversación contigo y poco a poco ganarse tu confianza y amistad.

El estafador utilizará las fotos de una persona atractiva para que la conversación siga fluyendo, asimismo, en el transcurso de los días te irá sacando información relevante como, tu nombre completo, en qué empresa trabajas o a qué te dedicas y también te pedirá tus redes sociales, etc.

Una vez que esta persona tenga todos los datos que inconscientemente le has brindado, ya no serán tan amigable como lo creías, pues te dirán que tienen una foto confidencial de ti y aunque no sea cierto, la imagen habrá sido perfectamente editada con Photoshop. Es aquí cuando comienza la extorsión, el sujeto te pedirá que le entregues una cierta cantidad de dinero o sino le enviará las fotos a todos tus amigos y familiares de Facebook o Instagram.

Si has sido víctima de esta modalidad de extorsión, lo mejor sería no seguir hablando con el estafador, eliminar la conversación, bloquear y reportar el contacto. WhatsApp se encargará de verificar el caso y suspender temporalmente o para siempre la cuenta del cibercriminal. Si te vuelven a hablar de otro número, que es lo normal, vuelve a bloquear y reportar.

PROBLEMAS CON WHATSAPP

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.