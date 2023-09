Hace pocas semanas, WhatsApp anunció el despliegue oficial de los nuevos “canales”, unos tipos de chats de comunicación unidireccional, quiere decir que solo vas a recibir información que sea de tu interés a través de textos, fotos, videos, audios, documentos, etc., por dicha razón los sigues, sin embargo, estos archivos multimedia también se almacenan automáticamente en unas carpetas internas que la referida aplicación crea en tu dispositivo móvil.

Un canal de WhatsApp no cuenta con una función para vaciar el chat, pero, muchos no saben que de manera manual sí pueden borrar las imágenes o videos, ¿Cómo? presionando el archivo y luego el ícono de los tres puntos que se ubica en el extremo superior derecho, aquí se desplegará la opción “Eliminar”. Aunque te tomaría demasiado tiempo, es lo que hay por el momento para cuidar tu espacio de almacenamiento de elementos que no tienen relevancia.

Para evitar este tedioso procedimiento, Meta acaba de crear una herramienta similar a los “mensajes temporales” exclusiva de los canales, la cual eliminará automáticamente todos los archivos multimedia en un día, semana o mes. Por el momento es una opción que solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para Android.

Así puedes eliminar automáticamente los archivos multimedia en tus canales de WhatsApp

Primero, tienes que descargar la versión beta de WhatsApp para Android , por el momento solo está disponible en el programa de prueba.

, por el momento solo está disponible en el programa de prueba. Entra a la Google Play Store y busca “WhatsApp” > accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar el programa.

Abre la aplicación (es la misma) > entra a un canal que sigues desde la pestaña “Novedades”.

Luego, presiona el nombre del mismo y aquí te aparecerá la función denominada “ Eliminar medios automáticamente ” o “ Configuración del canal ” (aún está en desarrollo).

” o “ ” (aún está en desarrollo). Vas a ver una ventana que dice: “ ¿Cuándo eliminar automáticamente los medios? ”.

”. Finalmente, elige entre un día, una semana o un mes, por defecto estará en “Nunca”.

WabetaInfo estima que esta configuración debes hacerla en cada canal.

Vista previa de la herramienta para eliminar los medios automáticamente de los canales. (Foto: WabetaInfo)

Qué funciones no puedes hacer en WhatsApp Web

En WhatsApp Web, aunque ofrece muchas de las funciones principales de la aplicación móvil, hay algunas limitaciones y acciones que no puedes realizar:

Subir estados directamente desde la PC.

Compartir tu ubicación con tus contactos.

Consultar uso de datos móviles.

Agregar un nuevo contacto.

Añadir filtros a las fotos que subes a los estados.

Crear nuevo grupo.

Es importante tener en cuenta que WhatsApp Web está diseñado principalmente como una extensión de la versión móvil y ofrece una manera conveniente de acceder y responder a tus mensajes desde una computadora, por lo que algunas funciones más avanzadas siguen siendo exclusivas de la aplicación para celulares.