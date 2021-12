¿Sigues usando WhatsApp ? Si eres de las personas que gusta chatear por la app perteneciente a Meta, entonces debes saber que la aplicación de mensajería está cambiando y con ello sumando una serie de funciones.

Durante el 2021 varios smartphones ya no cuentan con WhatsApp debido a que las últimas actualizaciones no han podido instalarse debido a que los recursos que usa no son funcionales con tu móvil. Es por ello que hoy te diremos cuáles son esos celulares que se quedarán sin la app a partir de enero.

CELULARES QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP EL 2022

Celulares son Android OS 4.1 y versiones posteriores son compatibles con WhatsApp.

Celulares iPhone con iOS 10 y versiones posteriores son compatibles con WhatsApp.

Recuerda siempre revisar el sistema operativo que tiene tu celular para que sigas gozando de WhatsApp. (Foto: MAG)

Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2, son compatibles con WhatsApp.