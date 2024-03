Cuando muchas personas se me acercan y me preguntan qué versión de WhatsApp estoy usando, pues les contesto que la Beta. Esta se caracteriza por no solo contar con un diseño minimalista, es decir, uno totalmente blanco, sino que se le suman una serie de funciones como la inteligencia artificial, la opción para poder cambiar de color el fondo de una conversación, entre otros. Aunque Google Play ha decidido cerrar la opción, de momento, para unirte a la opción para desarrolladores, hoy te mostraré todo lo que hago para que así puedas estar tranquilo y empezar a usar esas herramientas que tanto querías, pero esta vez en tu dispositivo móvil. Eso sí, no tienes la necesidad de descargar WhatsApp Plus ya que esta puede dañar tu perfil en pocos segundos.

Cómo descargar la beta de WhatsApp si no hay vacantes

Lo primero será ir a Google Play y verificar en WhatsApp si hay vacantes.

Normalmente existen espacios siempre y cuando te despiertes abras la tienda de aplicaciones.

En caso no encuentre nada, puedes usar este enlace directo para registrarte a la Beta de WhatsApp .

. Si también te aparece que no hay vacantes disponibles, entonces queda la tercera opción.

Para ello vas a tener que descargar el APK.

Eso sí, lo único malo es que es necesario tener que hacerlo todo de forma manual.

Solo ingresa a este link y presiona donde dice “Descargar”.

Asegúrate siempre de que sea la última versión revisando la fecha de subida.

Una vez lo tengas en tu smartphone, deberás “Actualizar la aplicación”.

Ahora abre tu WhatsApp y anda a Ajustes.

Luego a Ayuda, Info de Aplicación y chequea si tienes la Beta.

Con ello ya obtendrás todas las novedades antes que todos tus amigos.

