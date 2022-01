¿Ya has usado la herramienta Only Once en WhatsApp ? La aplicación perteneciente a Meta tiene una serie de funciones que muchos están a gusto de usar: puedes mandar desde divertidos emojis hasta entretenidos documentos en PDF. ¿Qué hay con las fotos y videos que desaparecen? ¿Se pueden conservar?

Esta permite solamente que las personas que reciban una foto o video solo lo vean una vez, luego se autodestruirá en WhatsApp . Si bien existe un sencillo truco para conservarla, sin necesidad de descargar APK, esto puede romper con la seguridad de los archivos. Te aconsejamos siempre mantener informado a la otra persona sobre el hecho.

CÓMO GUARDAR LAS FOTOS O VIDEOS QUE SOLO SE VEN UNA VEZ EN WHATSAPP

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Luego, antes de abrir la imagen que solo se ve una vez, asegúrate de saber tomar captura de pantalla.

Ahora solo deberás abrir la imagen y realizar un screenshot.

La captura de pantalla, por lo general, se realiza presionando el botón de encendido y apagado con el de volúmen para abajo.

En el caso de los videos que solo se ven una vez, deberás descargar la app Screen Recorder en tu celular Android.

Abre el video, pero sin antes poner en Record.

En el caso de los iPhone, simplemente desliza el centro de control y pulsa en Grabar.

Ahora cuando quieras ver el video, podrás editarla y cortar el pedazo que necesites.

Recuerda siempre mantener informado a la otra persona de que has realizado un método de poder capturar la imagen o video de WhatsApp que se ve una vez.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.