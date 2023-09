Las copias de seguridad de WhatsApp son archivos de respaldo invisibles que se almacena en la nube (Google Drive), los cuales contienen toda la información de tu cuenta, ya sean mensajes, archivos multimedia y configuraciones. Sirven para no perder los datos mencionados cuando seas víctima de robo o pierdas tu dispositivo móvil, ya que te permite restaurarlos en otro teléfono inteligente.

No hay que confundir las copias de seguridad en la nube con las copias de seguridad locales, ¿En qué se diferencian? como mencionamos al comienzo, la primera no es visible, se guarda en Google Drive y puedes desactivarla cuando quieras; por otra parte, la segunda se almacena entre las carpetas internas que WhatsApp creó en tu celular, se realizan diariamente a las 2 de la madrugada y no puedes apagarlas.

Actualmente, Google ya no es un servicio gratuito, solo te ofrece hasta 15 GB de almacenamiento que compartes con Gmail, Google Fotos y Google Drive, por ello, te recomendamos desactivar las copias de seguridad automáticas o diarias, ya que podrían ocupar todo el espacio de tu cuenta en poco tiempo.

La guía para evitar que WhatsApp cree copias de seguridad diarias

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

El siguiente paso es oprimir en “Ajustes” > luego en el apartado “Chats”.

Aquí desplázate hacia abajo y toca la opción denominada “ Copia de seguridad ”.

”. Aprieta en “Guardar en Google Drive”.

Finalmente, selecciona “Nunca” o “Solo cuando toco guardar”.

Cómo saber si un contacto de WhatsApp te silenció

Determinar si un contacto de WhatsApp te ha silenciado puede ser un desafío directo, ya que la aplicación no proporciona una notificación explícita para ello. Sin embargo, existen ciertas señales que te pueden dar una idea.

Si solías recibir respuestas rápidas de ese contacto y, de pronto, estos mensajes se vuelven mucho más lentos o inexistentes, esto podría ser un indicio de que te han silenciado.

Si ya no puedes ver las actualizaciones de estado de ese contacto, podría ser que te haya silenciado. Sin embargo, esto no es una prueba definitiva, ya que algunos usuarios eligen no compartir sus actualizaciones de estas historias con todos sus contactos.

Si la hora de última conexión de ese contacto no es visible para ti, es posible que te hayan silenciado.

Si notas que la foto de perfil o la información personal de ese contacto cambian y no puedes ver los cambios, podría indicar que te han silenciado.

Recuerda que estas señales no son definitivas y podrían tener otras explicaciones. No obstante, podrás darte una idea de si te silenciaron o no.