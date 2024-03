Desde hace buen tiempo estoy ocultado no solo mi información personal en WhatsApp, sino también he desactivado esa función para que ninguno de mis amigos sepa que estoy “en línea”, que he desactivado las notificaciones de lectura o los famosos doble check azul, además de mi última hora de conexión. Pero de momento la app de Meta no te permite ocultar cuando te encuentras redactando un texto. ¿Cómo se hace? Pues hoy te mostraré varios pasos para que nadie sepa que estás “escribiendo” en la plataforma. Recuerda que no hay necesidad de tener que descargar algún programa de terceros para que realice este trabajo, solo debes contar con la última versión de la aplicación perteneciente a Mark Zuckerberg.

Cómo desaparecer “escribiendo” en WhatsApp

Existen varios caminos para evitar que aparezca el “en línea” en WhatsApp.

El primero de ellos es evitar que conectarte cuando tengas internet. Para ello será bueno activar el “modo avión” en tu celular.

Luego debes ingresar a WhatsApp y responder ese mensaje que tanto deseas.

Culminado ese paso, debes nuevamente conectarte a internet.

E l segundo paso es que contestes tus mensajes desde las mismas notificaciones de WhatsApp .

. Eso quiere decir que solo debes desplazar la barra de alertas de tu celular y contestarla desde allí .

. El tercer truco tiene que ver con responder desde el reloj inteligente.

Algunos dispositivos con sistema operativo WearOS o iPhone cuentan con un teclado pequeño, desde donde puedes responder cualquier mensaje.

De esa manera evitarás conectarte y, sobre todo, que aparezca “escribiendo”.

WHATSAPP | Para evitar que aparezca escribiendo, debes bajar la pestaña de notificaciones de tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

