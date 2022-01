¿Te has comprado un Apple Watch ? Sin duda el reloj inteligente de Apple es una de las cosas valiosas que los fanáticos de Cupertino desean en sus muñecas. Sin embargo, algunas aplicaciones no funcionan debido a que no cuentan con aplicaciones, tal es el caso de WhatsApp . ¿Cómo lo descargo en mi reloj este 2022?

Para ello deberás instalar una app alternativa a WhatsApp para que funcione correctamente en tu Apple Watch. Esta es completamente segura al igual que todas las apps que se encuentran en la tienda de iOS Store. Así que manos a la obra.

CÓMO INSTALAR WHATSAPP EN EL APPLE WATCH 2022

Lo primero será ingresar a la tienda de aplicaciones de iOS Store .

. Allí busca la aplicación llamada WatchChat para WhatsApp .

. Ahora solo deberás ir a tu Apple Watch .

. En ese momento busca la WatchChat para WhatsApp en el reloj .

. Ahora abre WhatsApp en tu celular.

Con la aplicación WatchChat de WhatsApp podrás abrir la app en tu Apple Watch. (Foto: MAG)

En ese momento ingresa a Configuración, Dispositivos vinculados y Vincular dispositivos .

. Escanea el código QR de tu Apple Watch y listo.

Ya podrás recibir todas las notificaciones, llamadas, además de visualizar fotos de WhatsApp.

Lo mejor es que no se te desvinculará en ningún momento, por lo que puedes usarlo incluso si tu móvil está demasiado lejos.

Recuerda que en la actualidad ya es posible usar WhatsApp Web sin necesidad de tener tu celular con WhatsApp cerca.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.