Millones de personas van a festejar el “Día de San Valentín” el próximo 14 de febrero de 2024, una fecha muy importante en donde probablemente la pases con tu pareja o amigos, ya que también se le conoce como el “Día del Amor y la Amistad”. ¿Preparaste los saludos que enviarás en tus conversaciones personales o grupales de WhatsApp? Descubre la guía completa para descargar los mejores stickers animados relacionados con el amor.

No te preocupes si todavía no has creado tus saludos por el “Día del Amor”, aquí te dejamos un enlace en donde podrás obtener originales, creativas y románticas frases, las cuales compartirás con tus amigos, familiares y pareja. Se trata de un paquete con más de 50 pegatinas animadas que adjuntarás en tus mensajes, así serán más expresivos.

Agregar calcomanías le da un toque más atractivo a los saludos, así no serán puro texto. El aplicativo que descargarás solo pesa 28 megabytes, almacenamiento que cualquier teléfono inteligente moderno cuenta en la actualidad, de lo contrario elimina un par de fotos o videos para liberar espacio.

Así obtienes las mejores pegatinas de WhatsApp por el Día de San Valentín 2024

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. El siguiente paso es ingresar a la Google Play Store.

Busca la aplicación “ Pegatinas de amor ”, puedes obtenerla rápidamente haciendo clic en el siguiente enlace .

”, puedes obtenerla rápidamente haciendo clic en el siguiente . Abre la app y presiona sobre el paquete denominado “Love Stories”.

Escoge el que más te guste y luego haz clic en “ Add to WhatsApp ”.

”. Te saldrá una mini ventana preguntándote si deseas añadir los stickers a WhatsApp > toca en “Add”.

> toca en “Add”. Entra al servicio de mensajería > luego a una conversación personal o grupal.

Comparte tu mensaje > aprieta el ícono de la carita feliz y después accede a la sección de “Pegatinas”.

Finalmente, envía la calcomanía animada que más te guste.