¿Qué ocurre cuándo una persona te bloquea en WhatsApp Messenger? Simple, ya no puedes comunicarte con él o ella por mensajes, llamadas o videollamadas, pues al momento de escribirle te aparecerá el ícono de un check de color gris, significa que el contenido textual o archivo multimedia no ha llegado a su destino. Esto ocurre por tres sencillas razones: primero, te bloquearon; segundo, apagaron la referida aplicación perteneciente a Meta de manera temporal; y tercero, el usuario no cuenta con acceso a internet. Hoy te explicaré los pasos para que confirmes si alguien realmente no tiene conexión a la red. Lo mejor de todo es que no dependes de aplicaciones adicionales o la descargar de programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, y otras versiones alteradas, lo único por hacer es prestar atención a ciertos detalles o señales.

El truco de WhatsApp para descubrir si un contacto tiene conexión a internet

Primero, verifica si aparece el check de color gris .

. No te preocupes, en caso puedas ver su foto de perfil significa que no te ha bloqueado, caso contrario pudo haberlo hecho u ocultado dicha información mediante los ajustes de privacidad.

Para descartar si te ha bloqueado, habla en un grupo en donde ese usuario sea integrante.

Luego, verifica si leyeron tu mensaje o reproducido la nota de voz.

¿No visualizo tu mensaje? Lo último que queda por hacer es llamar a la persona.

Entra a su chat y presiona el ícono del teléfono que se ubica en el extremo superior derecho.

Si la llamada se cuelga automáticamente significa que no tiene conexión a internet.

Descubre los mejores modos de WhatsApp

