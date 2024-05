WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación diaria, conectando a millones de personas en todo el mundo. Con más de 2,78 mil millones de usuarios activos mensuales en 180 países y un intercambio de 140 mil millones de mensajes diarios, WhatsApp es la aplicación de mensajería móvil más popular.

Sin embargo, junto con su popularidad, WhatsApp también se ha convertido en un terreno de juego para piratas informáticos y estafadores. Bitdefender, especialistas en seguridad informática, analizan las principales estafas y formas comunes en que los piratas informáticos intentan robar datos o difundir malware a través de WhatsApp.

Ingeniería social - Hackeo de números de WhatsApp: los piratas informáticos registran su número en la aplicación WhatsApp descargando la aplicación en su teléfono, ingresando su número de teléfono y obteniendo el código de verificación para acceder a la cuenta. El código de verificación se envía a su teléfono y luego el hacker intentará engañarlo para que le entregue el código.

Desvío de llamada de WhatsApp: "WhatsApp Forward Call" es un método que utilizan los piratas informáticos para obtener acceso a la cuenta de la víctima y a todas las llamadas entrantes. Es posible que reciba un mensaje, correo electrónico o una llamada telefónica que lo engañe para que marque un número con un código de interfaz hombre-máquina (MMI). Si cae en la trampa y realiza la llamada, sus llamadas se desviarán automáticamente al número del atacante. Después de que el atacante haya reenviado sus llamadas a su teléfono, puede instalar WhatsApp, registrar su número y solicitar un código de verificación mediante una llamada telefónica.

Hackeo Web de WhatsApp: los piratas informáticos pueden crear páginas web maliciosas con códigos QR falsos de WhatsApp. Al escanear estos códigos, tus credenciales de inicio de sesión podrían ser robadas. Verifica siempre la autenticidad de los códigos QR antes de escanearlos.

Software espía de WhatsApp: el software espía puede instalarse en tu teléfono a través de enlaces maliciosos, aplicaciones de terceros o archivos adjuntos de correo electrónico. Este software puede grabar tus mensajes de WhatsApp y enviarlos al hacker. Utiliza soluciones de seguridad móvil para proteger tu dispositivo y revisa periódicamente los permisos de las aplicaciones instaladas.

Cómo saber si alguien entró a mi cuenta de WhatsApp

Dispositivos desconocidos que iniciaron sesión en su cuenta. A continuación, te explicamos cómo ver todos los dispositivos que acceden de forma remota a tu cuenta: abre WhatsApp en tu teléfono, haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha y selecciona Dispositivos vinculados. Luego puedes cerrar sesión en cualquier dispositivo sospechoso tocándolo.

Actividad extraña y sospechosa. Tenga cuidado con actividades extrañas y sospechosas, como recibir códigos de verificación no solicitados, mensajes extraños de contactos desconocidos o que uno de sus contactos le diga que recibió mensajes que usted no envió. Otros signos de actividad sospechosa incluyen ruidos extraños al realizar llamadas, llamadas de números desconocidos, etc.

Mal rendimiento del teléfono. Si nota que su teléfono es más lento, falla, se congela o su batería se agota mucho más rápido de lo habitual, esto podría significar que se están ejecutando aplicaciones ocultas en segundo plano. Puede verificar qué aplicaciones se están ejecutando a través de la Actualización de la aplicación en segundo plano yendo a Configuración, seleccionando General y haciendo clic en Actualización de la aplicación en segundo plano. Desde allí, puedes desactivar cualquier aplicación sospechosa.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

Habilite 2FA. El doble factor de autenticación (2FA) es imprescindible para WhatsApp. Para habilitarlo, abra la aplicación WhatsApp en su iPhone o dispositivo Android. Vaya a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos y toque Habilitar.

Añada Bitdefender Scamio a tu lista de WhatsApp. Esta herramienta gratuita puede ayudarle a detectar posibles estafas analizando solicitudes, situaciones, enlaces, textos o imágenes que reciba en su chat. Scamio utiliza tecnología avanzada de inteligencia artificial para determinar si el contenido es seguro.

