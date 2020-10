La aplicación de mensajería WhatsApp está llena de trucos que permiten tener una mejor experiencia al intercambiar mensajes, fotos, videos o documentos con tus amigos o familiares, además de dar la opción de colocar un Estado para que todos puedan verlo. Esta también esconde diversas alternativas.

Bloquear contactos para que no vean tus Estados, ocultarlos de algunas personas, poner el filtro de Among Us o colocar stickers son algunas de las novedades que puedas activar ahora mismo.

Adicional a esto, algo que todos anhelan es poder mirar los Estados de WhatsApp sin que se enteren y eso es muy fácil de conseguir. Aquí te explicamos dos métodos para lograrlo.

Opción 1:

¿Cómo se hace? Sigue estos pasos.

Primero no abras WhatsApp, para ello deberás dirigirte a la barra de notificaciones de tu dispositivo.

En ella solo deberás pulsar el botón de “modo avión” para que todo quede desactivado.

Para ello deberás activar el "modo avión" de tu celular. (Foto: Captura)

Luego ingresa a WhatsApp y pulsa el estado que deseas ver o, simplemente, míralos todos.

Cuando culmines, vuelve a la barra de notificaciones y desactiva el “modo avión”. Con ello no dejarás en “visto” a las personas en sus estados.

Esta herramienta puedes usarla tanto para los dispositivos Android como los iOS. Ojo. Solo es válido para uno de los estados que ha colgado tu amigo. En caso tenga 6, solo se mostrará el primero de ellos.

Opción 2:

Para ver Estados sin que nadie lo sepa solo debes entrar a “Ajustes” desde el menú principal y estando ahí, desactivar la opción de “Confirmación de Lectura”. Esta opción te permite convertirte en un ninja en WhatsApp.

Cómo ver los Estados por más tiempo

Ahora que ya sabes cómo mirarlos de manera anónima, es bueno que conozcas que también puedes disfrutar de los textos, fotos, videos y GIF por mucho más tiempo.

Si bien los Estados de WhatsApp duran 24 horas en la plataforma, cada uno está visible durante 15 segundos hasta que aparece el del siguiente contacto en tu lista. Esto puede cambiar.

Para evitar que un estado termine, solo deberás dejar presionada la pantalla y esto evitará que la foto cambie a la siguiente. Esto es muy práctico cuando quieres ver detalles de la imagen y necesitas poner más mirada con mayor precisión.

