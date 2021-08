¿Qué son las copias de seguridad? son copias de reserva de los datos originales almacenados en tu móvil, esta se creó con el objetivo de recuperar toda la información si en caso vas a cambiar de equipo, pierdes tu celular o eres víctima de un robo. La aplicación de mensajería instantánea con más de 5 mil millones de usuarios a nivel mundial, nos referimos a WhatsApp, también cuenta con este mecanismo, por ello, en esta nota te enseñaremos a restaurar la última copia de seguridad.

WhatsApp almacena las copias de seguridad en Google Drive (la nube), quiere decir en tu cuenta de Google (Gmail). Cuando instalas esta app de mensajería rápida por primera vez, la parte de los chats aparecerá vacía, esto es obvio porque aún no has conversado con nadie; sin embargo, si la instalas por segunda vez y no restauras la copia de seguridad, en esta sección saldrán los chats con los que has estado conversando pero, sin ningún tipo de contenido.

A continuación te enseñaremos el paso paso para restaurar la última copia de seguridad que has hecho si en caso has perdido toda la información de WhatsApp.

CÓMO RESTAURAR LA ÚLTIMA COPIA DE SEGURIDAD

Primero ingresa a la Google Play Store o Apps Store y descarga WhatsApp .

. Al abrir la aplicación te dará la bienvenida y tienes que presionar en ‘Aceptar y continuar’.

Se abrirá una nueva ventana para que ingreses el país donde vives, el código postal y tu número telefónico.

Luego, aprieta en ‘Siguiente’. WhatsApp te preguntará si el número que ingresaste es el correcto, verifícalo y selecciona en ‘Ok’.

te preguntará si el número que ingresaste es el correcto, verifícalo y selecciona en ‘Ok’. La aplicación va a verificar si el número es de tu propiedad a través de un código que te llegará por mensaje de texto SMS. La autenticación es de manera automática.

Si alguna vez has activado la verificación en dos pasos tienes que ingresar la clave de seis dígitos.

Esta es la parte más importante, ya que la plataforma te mostrará el siguiente mensaje: “Para encontrar y restaurar tu copia de seguridad desde Google Drive, permite que WhatsApp pueda acceder a los contactos, las fotos, el contenido multimedia y los archivos de tu dispositivo” .

. Saldrán dos opciones: ‘Ahora no’ y ‘Continuar’, si presionas la primera tus conversaciones no serán restauradas y tendrás que volver a desinstalar la aplicación para seguir nuevamente los pasos; si presionas las segunda comenzará el proceso de restauración para la copia de seguridad.

Procedimientos (Foto: Mag)

Ahora, WhatsApp te pedirá el permiso para acceder por única vez a tus contactos, fotos, contenido multimedia y los archivos del dispositivo. Tienes que pulsar en ‘Conceder permiso’.

Después tienes que elegir la cuenta de Gmail y otorgarle el permiso a la app para que también pueda acceder a tu cuenta de Google. Así que debes presionar en ‘Permitir’.

Procedimientos (Foto: Mag)

Finalmente, WhatsApp encontrará la última copia de seguridad que creaste y debes apretar en ‘Restaurar’ para que vuelvas a contar con todo el contenido de tus conversaciones.

Listo, la referida plataforma de mensajería demorará unos minutos en cargar la restauración de la copia de seguridad y luego te llevará al apartado para que coloques la información de tu cuenta como nombre, estado y foto de perfil.

Procedimientos (Foto: Mag)

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.