Para evitar nuevos brotes de coronavirus, en muchos centros laborales han adoptado la modalidad del ‘Teletrabajo’ (o trabajo desde casa). Y una de las herramientas que ayuda a la comunicación entre compañeros o con el jefe es el WhatsApp. Por eso, muchas personas abren está aplicación de mensajería instantánea en sus computadoras de escritorio o laptop.

La mayoría solo manda o recibe mensajes, pero hay muchas opciones para utilizar en el WhatsApp Web o de escritorio. El medio Digital Trend ha recopilado algunos trucos para facilitar el uso de esta aplicación, los cuales solo se pueden usar en una computadora, no en el celular. En las siguientes líneas hacemos un repaso.

Realizar videollamadas

Aunque no lo crean, en el WhatsApp web o de escritorio, se pueden realizar videollamadas. ¿Cómo? Pues tienes que busca el icono de un clip ubicado en la parte superior. Entre las opciones, habrá una imagen de una videocámara que se llama ‘sala’, a la cual tienes que ingresar.

Se abrirá, entonces, una ventanita y tendrás que dar clic a la opción de ‘Ir a Messenger’. De esta manera, se aparecerá una nueva ventana y deberás crear una sala. Lo último que debes hacer es invitar a tus amigos mediante un enlace, el cual podrás obtener cuando entres a la opción 'See call participant". Eso es todo. Ya puedes disfrutar de una videollamada.

Ejemplo de videollamada.

Búsqueda rápida de emoticones

Hay personas a las que les gusta escribir con emoticones. No obstante, son muchos y en algunas ocasiones no recordamos exactamente donde están. Si los queremos usar de nuevo, tenemos que buscarlos uno por uno. Te contamos que esto ya no es necesario.

Con el Whatsapp Web o de escritorio, es posible ubicar estos emoticones de forma más rápida. Solo debes escribir los dos puntos (:) y luego una palabra relacionada al emoticón que estás buscando. Inmediatamente después se desplegarán los símbolos vinculados al término. Por ejemplo: ‘:feliz’ o ‘:carro’ (ver imágenes).

Ejemplo 1.

Ejemplo 1.

Leer un mensaje sin abrir el chat

Hay momentos en que los usuarios no tienen ganas de abrir una conversación, especialmente porque no quieren que a la otra persona le aparezca los checks azules. Sin embargo, ese usuario sí quiere saber qué le han escrito. Que no se preocupe, pues ya hay solución.

Y es que en el WhatsApp Web o de escritorio puedes leer lo que alguien te ha escrito sin entrar a la conversación. Solo debes poner el cursor sobre el chat de tu compañero o amigo, sin dar clic. Y listo. Se desplegará lo que esa persona te ha escrito.

Dos cuenta de WhatsApp en tu laptop o PC

WhatsApp Web o de escritorio no te permite que tengas dos cuentas activas en un mismo navegador, ya sea Chrome, Internet Explorer o Firefox. Sin embargo, hay una opción para sacarle la vuelta a esta prohibición. Si quieres una segunda cuenta que este abierta en tu PC, solo debes abrir una ventana de incógnito y allí podrás utilizar una nueva cuenta de WhatsApp.

Ventana de incógnito.

Atajos de teclado

WhatsApp, al igual que otros programas, permite algunos atajos usando una combinación de teclas. Así que a continuación te presentamos algunos de ellos. Ojo que solo se pueden usar cuando tienes la aplicación descargada en Windows, no cuando hayas accedido al servicio por medio de una navegador.

Ctrl + N: nuevo chat

Ctrl + Shift + N: nuevo grupo

Ctrl + E: archivar el chat

Ctrl + Shift + M: silenciar el chat

Ctrl + Retroceso o Backspace: eliminar la conversación

Ctrl + Shift + U: marcar conversación como no leída

Ctrl + P: abrir perfil

Ctrl + F: búsqueda de información

Ctrl + tecla de “+”: agradar vista de la ventana

Ctrl + tecla de “-”: disminuir vista de la ventana

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

WhatsApp es una de las herramientas de enseñanza de la profesora de primaria Mónica Lanchipa

WhatsApp es una de las herramientas de enseñanza de la profesora de primaria Mónica Lanchipa