Tener o crearte una cuenta de WhatsApp Messenger implica que de todas maneras vas a compartir información personal, ya sea a través de las conversaciones con tus contactos, grupos o perfiles empresa, sin embargo, hoy te enseñaré una serie de configuraciones que debes realizar para que nadie se entere que utilizas la referida plataforma perteneciente a Meta, pues todos pensarán que nunca te conectas, pero en realidad vas a poder ver mensajes, archivos multimedia y estados.

Los ajustes que te enseñaré te ayudarán a ocultar tu foto de perfil, la visualización de mensajes o reproducción de audios (solo aplica en chats personales), el estado de conexión, no dejar el visto cuando miras estados y evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos. Además, aprenderás a silenciar todas las llamadas de usuarios que no has agregado en la agenda de tu teléfono.

Antes de comenzar, es importante aclarar que primero no descargarás aplicaciones de terceros y tampoco vas a realizar ningún tipo configuración interna desde la “información de la aplicación” (WhatsApp) de tu smartphone con sistema operativo iOS o Android, todo será mediante los “Ajustes” nativos tras ingresar al servicio de mensajería.

La serie de ajustes de WhatsApp para que nadie sepa que utilizas la app

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha).

Se desplegarán varias opciones toca en “Ajustes” > luego en el apartado “ Privacidad ”.

”. Aquí oprime en “ Hora de últ. vez y En línea ”, “ Foto de perfil ” e “ Info. ” y en todas escoge la alternativa “Nadie” o “Mis contactos excepto”.

”, “ ” e “ ” y en todas escoge la alternativa “Nadie” o “Mis contactos excepto”. También desactiva el interruptor que dice “ Confirmación de lectura ”, así no dejarás el doble check de color azul y podrás ver los estados de tus contactos sin dejar marca de visualización.

”, así no dejarás el doble check de color azul y podrás ver los estados de tus contactos sin dejar marca de visualización. Recuerda que la confirmación de lectura no aplica para los grupos.

Desplázate más abajo y aprieta la sección “Grupos” > te preguntarán “ ¿Quién puede añadirme? ” > escoge “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”.

” > escoge “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”. Finalmente, es opcional silenciar las llamadas de números desconocidos.

