Es cierto que algunas personas decidieron comunicarse de la manera tradicional, chateando mediante mensajes de texto SMS, aunque otro grupo optó por descargar aplicaciones como: Messenger, Telegram, Signal, etc. WhatsApp es importante porque la utilizan más de cuatro mil millones de usuarios y la cifra continúa aumentando por sus frecuentes actualizaciones, pero, ¿Quisieras saber cuáles son los contactos que has agregado en tu teléfono y que no se registraron en el referido servicio de mensajería? en Depor te diremos cómo acceder a la lista completa de inmediato.

Es inusual que alguien cercano a ti no se haya registrado en WhatsApp, incluso los negocios tienen su propia cuenta para ofrecer sus productos o servicios, asimismo, las personas de la tercera edad han aprendido a manipular el aplicativo. La app de color verde incluye una función muy útil para descubrir a los contactos que tienes agregados y no utilizan el servicio de Meta.

Cuando agregas a alguien en la agenda de contactos de tu teléfono inteligente, automáticamente te aparece su cuenta de WhatsApp en la aplicación, pero algunos no figuran porque no se han registrado o fueron baneados por incumplir los términos y condiciones.

Así puedes ver a los contactos que no tienen una cuenta de WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple. Ahora, abre la app y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho (en Android); o el ícono del engranaje abajo a la derecha (en iOS).

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Ajustes”.

Aquí desplázate hacia el final y toca el apartado que dice: “ Invitar amigos ”.

”. Finalmente, se desplegará la lista de todos tus contactos agregados que no tienen una cuenta de WhatsApp.

Si deseas puedes invitarlos a través de un mensaje de texto SMS.

Los motivos para no retirar la tarjeta SIM de tu celular en donde utilizas WhatsApp

Primero, te comentamos que tu cuenta de WhatsApp no se va a cerrar si expulsas el chip.

El primer inconveniente es que te vas a quedar sin conexión a internet (en caso navegues con los datos móviles).

Si WhatsApp se cae a nivel mundial estarás incomunicado, pues no vas a realizar o recibir las llamadas telefónicas o mensajes de texto.

La información de tus conversaciones personales y grupales también estarían en riesgo (incluyendo los archivos multimedia).

Si alguien con malas intenciones se apodera de la tarjeta SIM retirada podría robar tu cuenta.

Solo debe insertar el chip en otro celular y registrarse en WhatsApp, ¿Es posible? Sí, porque le llegará el código de verificación.