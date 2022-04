Cada vez que abres WhatsApp desde tu smartphone Android, automáticamente te muestra su interfaz principal, esa pantalla en donde aparecen todas tus conversaciones y las pestañas de “Chats”, “Estados” o “Llamadas”, sin embargo, existe otra adicional y la encuentras en el extremo superior izquierdo con el ícono de una cámara, en caso no la utilices ¿Te gustaría eliminarla para siempre? a continuación te explicaremos cómo hacerlo.

El referido ícono de WhatsApp abre la cámara del aplicativo, aunque seguramente jamás la has utilizado para tomar una fotografía, filmar videos o publicar estados, ya que existe otra manera de hacerlo y es a través de un chat en específico, desde aquí no será necesario que busques a un contacto para enviarle lo que has capturado, sino que compartirás el archivo de una manera rápida y sencilla.

Además, WhatsApp cuenta con un widget para abrir la cámara de su plataforma desde el inicio de tu móvil Android, así no tendrás que buscarla en un chat o en la interfaz principal. Es importante aclarar que el truco sí eliminará el ícono de la cámara, no obstante, será reemplazado por otra función denominada “Comunidades”, una de las últimas herramientas que viene probando la app perteneciente a Meta.

LOS PASOS PARA ELIMINAR EL ÍCONO DE LA CÁMARA DE WHATSAPP

De acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico WabetaInfo, la pestaña “Cámara” será reemplazada por la nueva herramienta “Comunidades”, la misma que lleva meses en desarrollo y por fin llegará a la versión beta de WhatsApp para Android.

¿Qué es comunidades? Básicamente, es un espacio en donde los administradores tendrán mayor control sobre los grupos de WhatsApp que gestionan, quiere decir que podrán crear un chat comunitario al interior de una chat grupal, por ejemplo: si en un salón de clase hay 20 alumnos, el grupo de WhatsApp se podría dividir en 4 comunidades de cinco usuarios para que desarrollen el tema que les ha dejado el profesor. Sabiendo esto, aprende a eliminar el ícono de la cámara y reemplázalo por el de comunidades.

Como lo dijimos anteriormente, por el momento solo podrás reemplazar el ícono de la cámara en la versión beta de WhatsApp , un programa de prueba en donde los usuarios experimentan con las nuevas funciones que Meta planea añadir en su aplicativo antes de ser lanzadas de manera oficial para todos.

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca WhatsApp.

Presiona en la primera opción que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca el botón “Convertirme en beta tester”. Si no lo ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta en “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Finalmente, debes esperar que WhatsApp lance “Comunidades” en la beta para que reemplaces el ícono de la cámara. Recuerda que las nuevas funciones tardan un poco en llegar porque se van expandiendo paulatinamente por todo el mundo.

