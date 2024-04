Hace algunos días te mostré la opción para poder modificar el color de WhatsApp. Si bien hay tonalidades que han quedado pendientes, hoy te enseñaré a adquirir una de ellas: se trata del “modo menta”. Muchos no solo son fanáticos del sabor que este genera, sino también de su matiz. Al activarlo, no solo generará que sorprendas a todos tus amigos, sino que te preguntarán cómo lo hiciste. Para habilitar esta herramienta en la plataforma de Meta solo son necesarios dos requisitos: un dispositivo Android, ya que en los iPhone es un poco difícil realizarlo, y una aplicación de terceros que se encuentra dentro de la misma Google Play y que no te pedirá permisos para ingresar a tus chats, ni mucho menos a tu información personal o fotos.

Cómo activar el “modo menta” en WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación Nova Launcher en tu dispositivo Android .

. Para ello te sugiero ingresar a Google Play. Busca la app e instálala en tu dispositivo.

Busca la app e instálala en tu dispositivo. Una vez finalizado el primer paso, solo debes abrir el programa y definir el estilo en que deseas que se muestre la pantalla de tu celular .

. Puedes elegir en si quieres tener los íconos más grandes, las letras más uniformes, etc.

Ahora toca ingresar a tu navegador favorito como segundo paso.

En ese lugar tienes que buscar el ícono de WhatsApp en tonalidad menta . Si no lo obtienes, puedes descargar la imagen que colocamos en portada.

. Si no lo obtienes, puedes descargar la imagen que colocamos en portada. Como tercer paso, t oca abrir nuevamente Nova Launcher y definirla como predeterminada .

. Para ello pulsa sobre el cintillo naranja y con ella cambia la capa de personalización de tu smartphone.

Ahora presiona sobre el ícono de WhatsApp 2 segundos. Se abrirá una ventana flotante donde debes darle en “Editar” .

. Luego deberás pulsar sobre el logo de la app, anda a “Aplicaciones”, “Fotos” y luego ingresa a tu galería , desde donde deberás seleccionar la imagen que anteriormente guardarte.

, desde donde deberás seleccionar la imagen que anteriormente guardarte. Define el tamaño y listo. Ya tendrás activado el “modo menta” en WhatsApp.

