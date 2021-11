A través de WhatsApp puedes enviar diferentes archivos multimedia como: fotos, videos, gifs, documentos Word, Excel, PDF, etc., asimismo, te permite grabar y compartir mensajes de voz, esos que sueles enviar cuando no tienes tiempo de escribir o simplemente te da pereza hacerlo. Hace poco, la app de color verde añadió oficialmente la función para escuchar mensajes de audio al doble de velocidad, sin embargo, hay una herramienta muy solicitada por los usuarios y que aún no llega al aplicativo, se trata de la opción para recortar las notas de voz, algo que a continuación te enseñaremos.

Es importante aclarar que este truco solamente aplica para los usuarios que tengan móviles con sistema operativo Android, ya que tendrán que descargar una aplicación que se encuentra en la Google Play Store. Además, con este procedimiento serás capaz de recortar no solo los mensajes de voz, sino también los audios que te reenvían por WhatsApp y aparecen en formato MP3.

El proceso es un poco largo, pero, muy fácil de realizar, así que te recomendamos tener lápiz y papel a la mano para que puedas apuntar los pasos.

CÓMO RECORTAR MENSAJES DE VOZ Y AUDIOS MP3 EN WHATSAPP

Primero, ingresa a la Google Play Store en tu móvil Android.

Busca y descarga gratuitamente ‘Audio Cutter y Ringtone Maker’.

Ahora, cuando hayas recibido un mensaje de voz o audio MP3 en WhatsApp, abre la app que acabas de instalar.

Después, selecciona ‘Abrir un audio’, automáticamente se abrirá una ventana que te dará la posibilidad de elegir entre varias opciones.

Aquí presiona sobre ‘Elegir entre otras aplicaciones’, nuevamente abrirá otra ventana y desde el botón ‘Menú' toca en la sección ‘Archivos’.

El siguiente paso es hacer clic en ‘Memoria interna’, para que navegues por las carpetas del móvil.

Escoge la carpeta que dice ‘WhatsApp’ > ‘Media’ > ‘WhatsApp Voice Notes’.

> ‘Media’ > ‘WhatsApp Voice Notes’. Busca la nota de voz o audios de WhatsApp que quieras editar.

que quieras editar. Cuando la hayas seleccionados, de forma automática el archivo se cargará en Audio Cutter y Ringtone Maker.

En esta parte utiliza los controles deslizantes para seleccionar la parte del audio que quieres eliminar.

Debajo de esta opción tendrás los controles para avanzar o retroceder, reproducir el audio, añadir otro audio, guardar o eliminar lo seleccionado, etc.

Cuando hayas terminado de editar el mensaje de voz o audio, aprieta en el botón ‘Guardar’, agrégale un nombre al archivo para que lo ubiques fácilmente.

Ahora, toca en el botón atrás (retroceder) de tu móvil Android para que veas todos los audios que has guardado.

El siguiente paso es seleccionar con un check la nota de voz que has editado y hacer clic en ‘Compartir’.

Finalmente, elige WhatsApp y busca a la persona que le quieres enviar el audio recortado.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.