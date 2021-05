A pesar de una serie de baches en el camino, desde el 2010, WhatsApp sigue siendo líder en la categoría de aplicaciones de mensajería rápida. A través de la app puedes mandar videos, fotos, GIF, stickers y hasta realizar llamadas y videollamadas desde cualquier parte del mundo.

En la actualidad, WhatsApp está trayendo una serie de novedades; sin embargo, estos no podrán ser probados por algunos usuarios a partir del 15 de mayo debido a una razón.

La app ha enviado a todos sus usuarios un mensaje donde explica sus nuevas políticas 2021 que entrarán en vigencia a quincena de este mes. En esta se informa que la empresa no tiene acceso a tu información personal, a tus conversaciones o todo lo envías o escribes.

Sin embargo, el punto controversial se encuentra en que WhatsApp compartirá tu número con Facebook para mejorar su sistema de publicidad relacionado a los chats que sostienes con empresas determinadas.

QUÉ CELULARES SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP EL 15 DE MAYO

Si bien WhatsApp ya no es compatible en algunos dispositivos móviles, ahora dejará de serlo en ciertos dispositivos que no han aceptado las nuevas políticas 2021 antes del 15 de mayo.

Si te apareció el mensaje y no diste en “Aceptar”, entonces es posible que ya no puedas mandar mensajes ni contestar llamadas, generando que no uses WhatsApp de forma normal. De igual forma tampoco podrás ver fotos y videos.

Recuerda que para usar ahora el servicio de WhatsApp es necesario que aceptes sus nuevas condiciones. (Foto: MAG)

La única forma de volver a usar WhatsApp con normalidad es aceptando la nueva política 2021, y para ello simplemente deberás dirigirte a los ajustes de la app desde tu iPhone o Android. Despliega nuevamente el mensaje y acepta.

Recuerda que, en caso no quieras hacer, la compañía te pedirá que desinstales la app de tu terminal móvil. Por ende, deberás sí o sí aprobar las condiciones de uso.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.