Hay características en la redacción que suponen emociones en WhatApp. "ESCRIBIR ASÍ ES COMO ESTAR GRITANDO", por ejemplo. Pero hay un detalle muy curioso: colocar punto final en cada mensaje.



Los usuarios de WhatsApp creen que se trata de una persona enfadada. Como si no quisiera hablar más después de colocar un punto final.



Un artículo llamado “Punctuation in text messages may convey abruptness. Period” analizó esta característica en la redacción de los mensajes, y se concluyó que el lector percibe este detalle como una respuesta menos sincera.



El estudio fue llevado a cabo por M. Klin, del Departamento de Psicología de la Binghamton University, y consistió en tres experimentos llevados a cabo en 49 alumnos (10 hombres y 39 mujeres) de la mencionada universidad.



Los experimentos consistían en evaluar la sinceridad de ciertas respuestas. En un primer grupo, los consultados solo debían evaluar una serie de conversaciones con punto final. El segundo y tercer grupo repetían la misma dinámica pero con diferente calidad de texto: uno revisaba respuestas negativas ("no.", "nah.") y el otro respuestas dubitativas ("Quizá.", "Puede.").



La conclusión fue que el punto final es sinónimo de negatividad y seriedad, dando a entender que la conversación se ha acabado de manera tajante.



“El uso frecuente de mensajes de texto y otras formas de comunicación electrónica ha creado una brecha entre lo que es posible expresar por escrito y lo que la gente quiere transmitir. Como con cualquier necesidad del lenguaje no satisfecha, surgirán nuevas construcciones lingüísticas para llenar el vacío”, afirma la autora del estudio.